Miniszterelnökség: elindult a Hazaváró portál

A 2010-es évek közepe óta egyre gyorsul a visszavándorlás Magyarországra, a hazatérők száma ma már tartósan meghaladja évente a 20 ezret.

A külföldről hazatérést támogató közigazgatási szolgáltatáscsomag részeként elindult a Hazaváró portál - jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács csütörtöki ülésén - közölte a Miniszterelnökség az MTI-vel.



Közleményükben azt írták: a kormány a Kárpát-medencében élő magyarság mellett kiemelt figyelmet fordít a Nyugat-Európában és a diaszpórában élő magyarok helyzetére is. A 2010-es évek közepe óta egyre gyorsul a visszavándorlás Magyarországra, a hazatérők száma ma már tartósan meghaladja évente a 20 ezret.



A kormány támogatni és erősíteni szeretné ezt a folyamatot, ezért a hazatérést segítő, több élethelyzetre megoldást nyújtó átfogó szolgáltatáscsomag bevezetéséről döntött - tudatták.



A csütörtöktől működő Hazaváró portál, a hazavaro.gov.hu közérthető, egyszerűen kezelhető honlap, amely a hazaköltözéssel összefüggő teendőkre áttekinthető módon kínál válaszokat, és több esetben lehetővé teszi egyes ügytípusok elektronikus előkészítését és elindítását is - ismertették.



A portál fejlesztésénél 36 ország hasonló szolgáltatását vizsgálták meg, és a jó megoldásokat elérhetővé tették a magyaroknak is - olvasható a közleményben.



Kitértek arra, hogy az internetes fejlesztés mellett a kormány 27 Hazaváró pontot is kijelölt a kormányablakokban, ahol kiemelten a hazatérő magyaroknak segítenek majd hatósági és okmányügyekben, angol és magyar nyelven.



Hozzátették: hetven közigazgatási eljárás felülvizsgálatát is elvégezte a kormány. Ennek eredményeként több hatósági ügyben tesznek könnyítéseket, például az angol, német és francia anyakönyvi kivonatok esetében nem lesz szükség hivatalos fordításokra, és csökkenek a fordítási díjak is.