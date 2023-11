Önkormányzat

Gyógyvíz minősítést kapott az V. kerületi sportközpontot tápláló kút vize

Gyógyvíz minősítést kapott Budapesten az V. kerületi Vadász utcai sportközpontot tápláló kút vize, továbbá a létesítmény megvédte ötcsillagos uszoda védjegyét - tájékoztatta a kerületi önkormányzat csütörtökön az MTI-t.



Közleményük szerint a belváros önkormányzata által létrehozott és 2021-ben átadott V.30 Belvárosi Sportközpontban nemcsak teljeskörű sport- és wellness élményben részesülnek a látogatók, hanem a 800 méter mélyről eredő nátrium-kalcium-klorid-szulfát-hidrogénkarbonátos összetételű termálvízben a mozgásszervi megbetegedéssel küzdő vendégek is gyógyulhatnak.



"A minősítéssel a V.30 Belvárosi Sportközpont lett az első olyan létesítmény Budapesten, amely a gyógyvíz és a wellness szolgáltatások biztosítása mellett sportcentrumként is funkcionál" - írták.



A közleményben idézik a kerület polgármesterét, Szentgyörgyvölgyi Pétert (Fidesz-KDNP), aki az alkalomból tartott ünnepélyes táblaavatáson felidézte: a sportközpont az V. kerületiek közösségének ötlete alapján jött létre, és az ottlakók mindvégig támogatták a megvalósítást a javaslataikkal, észrevételeikkel.



Emlékeztettek, a 2017-ben indult, saját sportközpont létrehozását célzó beruházás részeként a kerület önkormányzata 800 méter mély kutat fúratott. Az így felhozott termálvíz adta hőmennyiség, gázfogyasztás nélkül, légszennyezésmentesen temperálja a létesítményt és a medencéket is, így a fürdőzés mellett az épület teljes körű fűtésére, a medencék vizének melegítésére is alkalmas - olvasható.



A kerület közölte, a gyógyhatás vizsgálatára vonatkozó eljárást 2021 végén indították el.