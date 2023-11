Kormány

Szentkirályi Alexandra: pénteken indul a nemzeti konzultáció

A konzultáció során minden magyar ember elmondhatja a véleményét azokról a kérdésekről, amelyek alapvetően befolyásolják Magyarország gazdaságát és biztonságát. 2023.11.16

Pénteken kezdik kézbesíteni a kérdőíveket, ezzel pedig megkezdődik a nemzeti konzultáció - jelentette be a kormányszóvivő a Facebook-oldalára feltöltött videójában csütörtökön.



Szentkirályi Alexandra közölte, hogy a konzultáció során minden magyar ember elmondhatja a véleményét azokról a kérdésekről, amelyek alapvetően befolyásolják Magyarország gazdaságát és biztonságát.



Mint a kormányszóvivő fogalmazott, a konzultáció azért fontos, mert az elmúlt időszakban "sok vitánk alakult ki Brüsszellel". Hozzátette, hogy a kormány tiltakozása ellenére egyre több pénzt követelnek Magyarországtól az orosz-ukrán háború finanszírozására, "migránsgettókat" hoznának létre, illetve eltöröltetnék a rezsitámogatást, a kamatstopot és az extraprofitadót, valamint folyamatosan támadják a gyermekvédelmi törvényt is.



A kormány mindenkit arra biztat, hogy mondja el véleményét - hangsúlyozta.



Közölte, hogy a konzultációs kérdőíveket karácsonyig minden háztartásba kézbesítik, azokat 2024. január 10-ig lehet visszaküldeni és a későbbiekben internetes kitöltésre is lesz lehetőség.



"Álljunk ki közösen Magyarország szuverenitása mellett!" - hangoztatta Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra.