Szijjártó: az európai energiaválság megoldása érdekében az afrikai források bevonására is szükség van

Az európai energiaválság megoldása érdekében az afrikai források bevonására is szükség van, azonban ennek az infrastruktúra fejlesztése az előfeltétele, aminek ügyét a magyar kormány a jövőben is aktívan fogja képviselni az Európai Unióban - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a marokkói Tangerben.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a MEDays Forum nemzetközi konferencia panelbeszélgetésén kiemelte, hogy a világ ma számos súlyos biztonsági kihívással néz szembe, ráadásul a nemzetközi politikát napjainkban leginkább egymás bírálata és kioktatása, a belügyekbe való beavatkozás jellemzi.



Aláhúzta: ha nem sikerül helyreállítani a kölcsönös tiszteletet a globális porondon, akkor a blokkosodás korszaka jön el ismét, amivel kapcsolatosban Közép-Európának rendkívül rossz tapasztalatai vannak, a térség ugyanis mindig rajtavesztett Kelet és Nyugat konfliktusán.



"Mi, magyarok ezért úgy gondoljuk, hogy a konnektivitás, a kapcsolatok és a globális együttműködés a helyes válasz a világ előtt álló kihívásokra" - fogalmazott.



Majd kifejtette, hogy blokkokra szakadás helyett összeköttetésekre van szükség politikai és fizikai téren is.



Szijjártó Péter előbbi kapcsán a kommunikációs csatornák nyitva tartásának fontosságát hangsúlyozta, illetve lényegesnek nevezte a "kolonializmus eszméjének hátrahagyását" is. Utóbbiról szólva pedig azt emelte ki, hogy a fizikai kapcsolatok hiánya pusztító hatással lehet gazdasági-kereskedelmi szempontból. Továbbá Magyarország példáját említette, amely szavai szerint jól mutatja, hogy amikor a régióbeli államok felismerték, hogy az összeköttétesek sikertörténetekhez vezethetnek, akkor minden sokkal egyszerűbbé vált, és jelentős javulásnak indult a viszony a szomszédok között.



Úgy vélekedett, hogy a gazdasági fejlődés első, kritikus fontosságú lépését az infrastruktúra fejlesztése jelenti, ezért erre Afrikában is nagy szükség lenne.



Leszögezte: Afrika fejlesztése Európának is központi érdeke, a szomszédos kontinens lakossága ugyanis gyorsan növekszik, és ha nem sikerül javítani a gazdasági körülményeken, akkor Európa nem tudja majd kezelni a tömeges bevándorlóáradatot.



A miniszter kijelentette, hogy ezért elő kell segíteni az európai befektetéseket Afrikában. Rámutatott, hogy Magyarország ehhez például kész hozzájárulni fejlett vízgazdálkodási technológiáival is, amelyek már megtalálhatók többek között Ghánában, Ugandában, Ruandában és Kenyában.

Ezután kitért arra is, hogy magyar cégek végzik a közúti összeköttetések fejlesztését Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság között mintegy 600 millió dollár értékben. Végül pedig érintette az energiabiztonság ügyét is, és tudatta, hogy a tervezett Eastmed földgázvezeték megépítése nemcsak Afrika, hanem Európa számára is nagyon fontos lenne, mivel infrastruktúra nélkül nem képzelhető el az energetikai együttműködés kiterjesztése.



Illetve hangsúlyozta, hogy az európai energiaválság megoldása érdekében diverzifikációra van szükség, így az afrikai források bevonására is, de ehhez össze kell fogni a vezetékek kiépítése érdekében.



Ezzel összefüggésben emlékeztetett rá, hogy a világ legnagyobb napelemparkja Marokkóban található.



"Arra buzdítjuk az Európai Uniót, hogy partnerként tekintsen Afrikára, amellyel az együttműködés nem csupán az afrikaiaknak, hanem az európaiaknak is érdekében áll" - fogalmazott.



Majd hozzátette, hogy Magyarország nagyon aktívan fogja képviselni a következő években Brüsszelben az afrikai infrastruktúra-fejlesztések ügyét.