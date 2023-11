Földmozgás

Megrengett a föld Egertől mintegy 14 km-re észak-északkeletre

A rengés a Bükki szerkezeti egységen belül pattant ki, amely egy dinári eredetű kőzetlemez fragmentum az AlCaPa szerkezeti egység ÉK-i peremén. 2023.11.15 02:26 ma.hu

2023. november 14-én (magyarországi) helyi idő szerint 19:54 perckor 2,7-es magnitúdójú földrengés keletkezett Egertől mintegy 14 km-re észak-északkeletre. A földrengést Felsőtárkány településen a lakosság is érezte - írta Facebook-oldalán az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.



Ami állhat a rengés hátterében? A rengés a Bükki szerkezeti egységen belül pattant ki, amely egy dinári eredetű kőzetlemez fragmentum az AlCaPa szerkezeti egység ÉK-i peremén, és az oligocént követően az AlCapa keleti irányú kilökődésével került mai helyzetébe. A Bükki egységet északról a Darnó-vonal, délről pedig a Közép-magyarországi szerkezeti zóna határolja.

A Bükki egységet elsősorban középidei karbonátos képződmények építik fel, amelyek számos deformáción mentek át, amelyek közül a legjelentősebb a takarós szerkezetek kialakulása volt. A területen a legfiatalabb szerkezetalakulásokat a késő miocénben KÉK-NyDNy irányú balos transztenziós (tágulásos oldalelmozdulásos) szerkezetek kialakulása vagy felújulása jellemezte. Ezek az irányok párhuzamosak a Vatta-maklári árok és tágabb értelemben a Közép-magyarországi szerkezeti zóna irányával is.



A Bükk a jelenkorban jelentős kiemelkedésen ment keresztül (~100 m). Ezek a szerkezeti mozgások összefüggésben vannak a jelenlegi kompressziós feszültséggel, amit az Adriai-tüske és az Európai platform által képzett „satu pofák” közeledése hoz létre a hazánk alatti kőzetlemezekben. A rengés is valószínűleg a KÉK-NyDNy-i csapású szerkezetek mentén pattanhatott ki a területen.



A területen nem ismeretlenek a földrengések. A legutolsó nagyobb rengésre 1925. január 31-én került sor, amely 5,3 magnitúdójú volt és kb. 5 km mélységben alakult ki és károkat okozott Eger és Ostoros térségében. A jelenlegi rengés szerencsére ennél lényegesen kisebb erősségű volt.