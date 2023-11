EU

Hidvéghi Balázs: Brüsszel bosszúpolitikája csúfot űz Magyarországból

Brüsszel bosszúpolitikája csúfot űz Magyarországból és az egész európai uniós intézményrendszerből - jelentette ki Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő a Facebook-oldalán kedden közzétett videóban.



Kifejtette: Brüsszelben "már nem is próbálkoznak azzal, hogy véka alá rejtsék a politikai alapú zsarolásokat". Elisabetta Gualmini szociáldemokrata EP-képviselő pár nappal ezelőtt azt mondta az Európai Parlament plenáris ülésén: továbbra is nyomást kell gyakorolni az Európai Bizottságra, hogy ne adjon semmilyen pénzeszközt Magyarországnak - közölte.



Úgy látja, teljesen nyilvánvaló, hogy "a tények és a jog már semmit nem számítanak" a baloldali EP-képviselőknek.



"Ez egy leplezetlen, cinikus politikai zsarolás", egyedüli céljuk, hogy a háborúval, a migrációval és a gyermekvédelemmel kapcsolatos politikai álláspontja miatt büntessék Magyarországot, és megakadályozzák, hogy a magyar emberek hozzájussanak a nekik jog szerint járó uniós pénzekhez - vélekedett.



Kitért rá: a baloldali képviselő azt is hozzátette, hogy most ugyan visszavonják a magyar jogállamisági vitát, de csak azért, hogy novemberben később újra napirendre vehessék. Ezzel a módszerrel akarnak időt húzni, elnyújtva a politikai nyomásgyakorlást - mondta.



Hidvéghi Balázs kijelentette: ez felháborító és elfogadhatatlan. Nincs helye az efféle politikai zsarolásnak az európai politikában, éppen ezért Brüsszelben változás kell, és ezt a változást a jövőre esedékes EP-választásokon lehet elérni - hangsúlyozta.