KIM: nemzetközi konferenciát tartanak a generációk közötti együttműködés és a lelki egészség elősegítéséért

A tanácskozáson neves külföldi és hazai szakértők, valamint szakpolitikusok osztják meg egymással a jó gyakorlatokat, egyben közös válaszokat keresnek a családokat érintő kihívásokra.

A világszinten is kiemelkedő magyar családpolitika egyik fontos célkitűzésére, a generációk közötti együttműködésre, valamint a lelki egészség elősegítésének fontosságára hívja fel a figyelmet az a nagyszabású nemzetközi konferencia, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkársága tart pénteken - közölte a tárca az MTI-vel.



Azt írták, hogy a Generációk között - Nemzedékek együttműködése a társadalom lelki egészségéért című tanácskozáson neves külföldi és hazai szakértők, valamint szakpolitikusok osztják meg egymással a jó gyakorlatokat, egyben közös válaszokat keresnek a családokat érintő kihívásokra.



Idén a konferencia keretében adják át a Monspart Sarolta-díj az idősekért elismeréseket is - tették hozzá.



"Európa öregedő társadalmának nemcsak a korábbi évtizedek hibás demográfia intézkedéseivel kell szembenéznie, hanem az arra válaszul adott bevándorláspárti politika okozta nehézségekkel is. Magyarország 2010-ben a migráció helyett azt az utat választotta, amelyen haladva belső erőforrásokra támaszkodva, a családokon keresztül erősíti az országot. Ennek fontos pontja a generációs korlátok lebontása, valamint a család mint a nemzet legkisebb alapegységének feltétlen támogatása" - fogalmaztak a közleményben.



Hangsúlyozták: a családok támogatása Magyarország számára nemzetstratégiai kérdés, de a probléma kiterjedtsége miatt nem elég csak határainkon belül gondolkodni róla, hanem európai válaszok is szükségesek.



A demográfiai törekvések ugyan lassítják a nyugati társadalmakra jellemző idősödést, ám a fiatal és középkorú, valamint az idősebb generációk közötti együttműködés és szolidaritás elősegítése a jövőben meghatározó kérdéskör lesz a családpolitika számára - tették hozzá.



A változó világ emellett hatással van az emberek lelki állapotára, amitől a megküzdési képességek romolhatnak, ezzel versenyhátrányt eredményezve - emelték ki.



Úgy folytatták, hogy a magyar családpolitika szinte egyedülálló a világon abban, hogy nemcsak mintegy 30 intézkedéssel támogatja a családokat, hanem abban is, hogy a támogatási rendszer a teljes életutat lefedi.



Mint írták, 2010 óta épülő családbarát rendszer három pilléren nyugszik: az anyagi biztonság garantálásán, az otthonteremtés támogatásán, valamint a munka és magánélet közötti minőségi kapcsolat elősegítésén.



A komplex rendszerre a családok minden élethelyzetben támaszkodhatnak, a babavárás időszakától kezdve az otthonteremtésen át az idős hozzátartozók segítéséig.



Mindezen pillérek sikerességéhez azonban elengedhetetlen a lelki egészség, ezért a családtámogatási háló az intézkedések mellett a lelki egészségre is hangsúlyt helyez - közölte a KIM.

A közlemény szerint a csaknem harminc hazai és nemzetközi felszólaló részvételével zajló konferencia célja szakpolitikai párbeszédet kezdeményezni a generációk összefogásának elősegítését és a mentális egészség javítását szolgáló lehetőségekről, eszközökről, feladatokról. Az esemény lehetőséget biztosít arra is, hogy a résztvevők górcső alá vegyék azokat a kérdéseket, melyek a különböző életszakaszokban befolyásolják a társadalom lelki egészségét.



A tanácskozás témái között szerepelnek a kora gyermekkori fejlesztés és a szülő-gyermek kötődés kérdései, a fiatalok párválasztását és családalapítási terveik megvalósítását befolyásoló hatások a változó világban. A résztvevők emellett kiemelten vizsgálják a családi kötődéseket és a különböző családtípusokat érintő kihívásokat, valamint az időskori lelki egészség és a család szerepének összefüggéseit - sorolták.



Az eseményen előadást tart Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár, Rod Dreher, a Danube Institute "Network Project" vezetője, Carlo Casalone, a Pápai Élet Akadémiája tudományos részlegének koordinátora, Daniel Lang, a Karlsruhei Technológiai Intézet vezetője, Madeleine Wallin, a Szülők és Gondozók Európai Szövetségének főtitkára, valamint számos hazai és külföldi szakember - ismertették.



Megjegyezték, hogy a tanácskozás egyben felkészülés az Európai Unió Tanácsának 2024-es soros magyar elnökségére, amelynek kiemelt témái egyebek mellett a demográfiával és a mentális egészséggel kapcsolatos kihívások lesznek.