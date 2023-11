Illegális bevándorlás

Bakondi György: a tálibok döntenek arról, hogy kik léphetnek be Európába

Nem az európai nemzetállamok hatóságai döntik el, hogy ki léphet be Európába, hanem az embercsempészeket irányító tálib kormányzat - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 Mokka című műsorában kedden.



Bakondi György szerint "ez félelmetes perspektívát jelent, hiszen alvó ügynökök, bűnözők sokaságát is be tudják juttatni az illegális bevándorlók között".



Azt mondta, tarthatatlan közbiztonsági helyzet alakult ki a szerb-magyar határ szerb oldalán, magyarok által is lakott településeken, miután a szír, marokkói embercsempészektől egyre erőszakosabban próbáltak területet foglalni az afgán embercsempészek. Rendszeressé váltak az összetűzések géppisztollyal, kézigránáttal, ami cselekvésre bírta a rendőrséget.



Bakondi György közlése szerint a magyar hatóságok egyre több, afgán titkosszolgálathoz, rendvédelmi szervekhez, kormányzathoz kötődő embercsempészt fogtak el.



Kiemelte, a tálib kormányzatnak érdeke, hogy minél többen vegyék igénybe a Magyarországon áthaladó embercsempész-útvonalat az anyagi haszon miatt, és azért, hogy minél több információhoz jussanak az itt működő szervezetekről. Befolyást akarnak gyakorolni arra, hogy milyen nemzetiségűek és milyen terrorszervezethez tartozók juthatnak át a határon - tett hozzá.



A nyolc évvel ezelőtti, párizsi terrorcselekmény kapcsán a főtanácsadó megjegyezte, az akkori és a mai biztonsági helyzet között különbség, hogy ma százezres tömegek tüntetnek Nyugat-Európában a Hamász mellett. Európa nagyvárosaiban nagy muszlim népesség telepedett meg, és minél nagyobb a népesség, annál könnyebb az alvó ügynököknek elvegyülniük.



A párizsi terroristák harmadik generációs bevándorlók voltak, és az Iszlám Államtól visszatérve elvegyültek szír migránsok között - tette hozzá Bakondi György.



Emlékeztetett: a Belgiumban október 16-án két svéd futballszurkolót megölt tunéziai elkövető is illegálisan érkezett, elvegyült, majd terrorcselekményt követett el.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója úgy fogalmazott, "súlyos köz- és nemzetbiztonsági fenyegetést jelent Európára az ellenőrizetlen és ismeretlen személyazonosságú tömegek szervezett bűnözők segítségével történő beáramlása".