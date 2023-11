Szörnyű

Súlyos kutyatámadás érte Oszter Sándor özvegyét, azonnal meg kellett műteni

Súlyos kutyatámadás érte Failoni Donatellát, akit azonnal kórházba kellett szállítani, hogy megműthessék. Oszter Sándor özvegye később a közösségi oldalára is feltöltött egy ijesztő fotót, amelyen jól látszik a sérült karja. A Borsnak pedig elárulta, hogy egy hétig feküdt kórházban, miután kutyák támadtak rá.



"A kutyák szétharapták a kezeimet, amit meg kellett operálni. Most jöttem a váci kórházból, ahol közel egy hétig feküdtem. Kitűnő orvosok és - kevés kivétellel - nagyszerű ápolók. Borkó főorvos úr műtött, aki egy fantasztikus orvos" - mondta a lapnak Donatella, majd később egy újabb Facebook-posztból kiderült, hogy a lánya, Oszter Alexandra kutyája bánt el vele, miután összeverekedett az ő ebével.



"Akkor elmondom, hogy is volt. A lányom kutyája nem bírja az én kutyámat, és már többször megtámadta. Ezért mindig elkülönítjük őket. Sajnos, valahogy rosszul lett rázárva az ajtó, ezért kiszabadult és nekiesett a kutyámnak. Én szét akartam választani őket, de az én kezem lett szétharapva. Bocs a kis betűkért, de egy kézzel tudok írni..." - szúrta ki a posztot a Bors. A zongoraművész hozzátette, köszöni az aggódó üzeneteket, de mindenkit megnyugtat, még mindig életben van. Sőt, azt tervezi, hogy ez így is marad még jó ideig.