Botrány

Párbeszéd: a 'lélegeztetőgép-bizniszben' érdekelt üzleti körök bukkannak fel Soroksáron

A "lélegeztetőgép-bizniszben" érdekelt üzleti körök bukkannak fel a Soroksárra tervezett kínai vegyianyag-elosztó körül - mondta a Párbeszéd - Zöldek uniós tanácsadója vasárnap online is követhető sajtótájékoztatón.



Jávor Benedek arról beszélt, hogy a vegyianyag-elosztó tervét a kormány többször "igyekezett cáfolni", de szeptemberben Soroksáron és a környéken jelentős területeket beruházási célra átminősítettek, ami "nem támasztja alá azt a vélelmet, hogy itt nem készül valami gyanús beruházás".



A Párbeszéd fényt derített arra is - folytatta az ellenzéki politikus -, hogy a tervezett vegyianyag-elosztó körül az az üzleti kör bukkan fel, amelyik korábban "a lélegeztetőgép-üzletek egy részét is kézben tartotta", és "ezek az üzleti körök valahogy itt ezen a területen találkoznak".



Jávor Benedek egy újságcikkre hivatkozva azt mondta, "semmi okunk nincs megnyugodni, úgy néz ki, hogy a kormányzati cáfolatok ellenére valami készül itt, jelentős beruházási területeket alakítottak ki, jelentős kínai kapcsolatokkal rendelkező cégek bukkannak fel a beruházásnál". A környék környezeti biztonságát, az itt élők egészségét és a természeti értékeket is veszélyeztető tevékenység alakul Soroksáron - tette hozzá.



Jelezte: pártja nyomon fogja kísérni a beruházás alakulását, mert meg akarják akadályozni, hogy "kínai érdekeket kiszolgálva tönkretegyék Soroksár, Gyál és Dunakeszi környezetét".