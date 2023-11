Diplomácia

Szijjártó: Magyarország szeretné kihasználni az energetikai együttműködés lehetőségét Venezuelával

A szankciók általában jórészt hatástalanok, de sok kárt és szenvedést okoznak, főleg azon hétköznapi emberek számára, akik nem tehetnek semmiről. 2023.11.11 20:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország szeretné kihasználni az energetikai együttműködés lehetőségét Venezuelával, vizsgálják a módját a cseppfolyósított földgáz vásárlásának és a hazai kőolaj-kitermelési technológiák exportjának - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Caracasban.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a venezuelai kollégájával,Yván Gillel közös sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy hazánk azt szeretné, ha a jövőben minél kevesebb szankciós rezsim keserítené az emberek életét a világon, az ilyen büntetőintézkedések ugyanis általában jórészt hatástalanok, de sok kárt és szenvedést okoznak, főleg azon hétköznapi emberek számára, akik nem tehetnek semmiről.



"Mi a szankciók helyett globális együttműködést és összeköttetéseket akarunk. Ezért is örülünk annak, hogy az Egyesült Államok enyhítette a Venezuelával szemben fennálló szankciókat" - emelte ki.



"Most azt szorgalmazzuk, hogy az Egyesült Államok példáját követve az Európai Unió is lazítsa ezeket" - tette hozzá, aláhúzva, hogy ezen szankciók felülvizsgálati idejét sikerült egy évről félre csökkenteni.



Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország már több mint fél évszázada áll diplomáciai kapcsolatban Venezuelával, és az országban él a latin-amerikai térség harmadik legnagyobb magyar közössége.



"Ezen tényre és arra alapozva, hogy Venezuela nyitási politikát folytat, szeretnénk mindezt kihasználni, és szeretnénk új lendületet adni Magyarország és Venezuela együttműködésének" - tudatta.



"Szeretnénk kihasználni, hogy Venezuela most megnyitja az energetikai együttműködés lehetőségét. Vizsgáljuk cseppfolyósított földgáz vásárlásának lehetőségét Venezuelából.



"Tárgyalásokat kezdtünk a magyar kőolaj kitermelési technológiák venezuelai használatáról" - jelentette be.



Továbbá azt is közölte, hogy 2024-től évente huszonöt venezuelai hallgató tanulhat ösztöndíjjal magyar egyetemeken, a két ország pedig emellett nagyköveti szintre emeli a kapcsolattartás szintjét, a caracasi tiszteletbeli konzult is tiszteletbeli főkonzullá léptetik elő.



A miniszter sérelmezte, hogy napjainkban egyre súlyosabb konfliktusok uralják a világot, a nemzetközi politika is ma főleg "egymás kioktatásáról, veszekedésről és szankciókról" szól.



Aláhúzta: "Mi azt szeretnénk, ha a globális politika végre újra visszatérne a kölcsönös tisztelet talajára."



Illetve kitért az ukrajnai háború kérdésére is. "Mi, Európában az ukrajnai háború szomszédjában élünk. Ezért minél előbb békét szeretnénk, mert csakis a béke hozhatja el a szenvedés végét, csak a béke tudja megmenteni az emberéleteket, tud véget vetni a rombolásnak" - figyelmeztetett.



"Ez a háború nagyon meggyengítette Európát, és mi nem szeretnénk, ha Európa tovább gyengülne. És örülünk, és köszönjük is Venezuelának, hogy a nemzetközi fórumokon rendszeresen a béke fontossága mellett szólal fel" - jelentette ki.