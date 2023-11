Családpolitika

Varga Judit: bevált receptünk van a népességfogyás megállítására

Magyarországnak van egy bevált, működő receptje a demográfiai kihívásokra, a népességfogyás megállítására - mondta Varga Judit, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke a Normalitás védelme és az együttműködés erősítése az EU többszintű kormányzásában elnevezésű rendezvényen pénteken a Parlamentben.



A politikus a CoR ECR (Európai Konzervatívok és Reformerek csoportja a Régiók Európai Bizottságában) budapesti tanulmányi napjai keretében megrendezett konferencián azt hangsúlyozta: a magyar családpolitikai intézkedések nemcsak Európában, de Európán kívül is példaértékűek.



"A magyar demográfiai politika, a népességfogyás elleni politika egyértelmű üzenet Európának. Mi nem idegen országokból érkezők betelepítésével, hanem a családok megerősítésével szeretnénk orvosolni ezt a kihívást" - magyarázta, kiemelve: a magyar kormány a migrációs folyamatok erősítése helyett a családokat, a gyermekvállalást és az otthonteremtést részesíti előnyben.



Varga Judit úgy fogalmazott: "nekünk, európai konzervatívoknak most az a feladatunk, hogy visszavezessük Európát a józan ész útjára, mert csak ez teremthet békét és biztonságot, és csak így védhető meg az európai életmód, a biztonság és a szabadság."



Felidézte, hogy Magyarország az elmúlt 13 évben a legnagyobb mértékű növekedést érte el Európában a gyermekvállalás stabilitása terén. 2010 óta 27 százalékkal nőtt a termékenységi ráta, a házasságkötések száma megduplázódott, a terhesség-megszakítások száma pedig 40 százalékkal csökkent. Magyarország csak 2022-ben a bruttó hazai termék öt és fél százalékát fordította családtámogatásra - mondta.



A volt igazságügyi miniszter rámutatott, hogy az Európai Unió az illegális migrációt és gazdasági bevándorlást erőlteti, ami "zsákutca", mert párhuzamos társadalmat, párhuzamos értékeket eredményez, és egész Európa eróziójához vezet.



"Európa ma kigúnyolja a nemzeteket, relativizálja a családokat és a kereszténység védelme helyett más kultúrák jogait biztosítja" - állapította meg Varga Judit, majd azt hangsúlyozta: Brüsszelben változásra van szükség, ehhez pedig "józanság, együttműködés, saját magunk tisztelete, szuverenitásunk védelme és egyenes beszéd kell."



"Ki kell mondanunk: összefüggés van az illegális bevándorlás és a terrorizmus között, valamint a migráció és a modern kori új antiszemitizmus között" - fogalmazott, megjegyezve: az illegális bevándorlás szétveri azt, amit az EU felépített.

Marco Marsilio, a CoR ECR csoportjának elnöke és az olaszországi Abruzzo régió elnöke azt hangsúlyozta: meg kell védeni Európa értékeit, mert ezek adják a közösség stabilitását és gazdasági növekedését. "Európaiként, konzervatívként, a gyerekeink jövője érdekében kötelességünk, hogy ne feledjük el hagyományainkat, vallásunkat" - fogalmazott. Kiemelte: az ideológiai veszélyekkel szemben a józan ész és a normalitás segítségével lehet fellépni. Emlékeztetett az 1956-os magyar forradalomra, szavai szerint a magyar ifjúság akkori küzdelme "ösztönözhet minket arra, hogy az európai értékek mentén valódi Európa Uniót építhetünk."



Gál Kinga EP-képviselő, a Fidesz EP-delegációjának elnöke, a Fidesz alelnöke közölte: gyökeres változtatásra van szükség a brüsszeli politikában, mert "az európai elit elszakadt a valóságtól." "Brüsszel elhibázott politikája nyomán" Nyugat-Európa utcáin antiszemita megnyilvánulások, terrorpárti tüntetések jellemzők, legmagasabb szintű a terrorfenyegetés és halálos támadások történnek, emellett az unió külső határait is egyre agresszívabb támadások érik - sorolta.



Gál Kinga kiemelten fontosnak nevezte a közel-keleti helyzet eszkalálódásának megakadályozását és az európai antiszemitizmus elleni küzdelmet. Úgy folytatta: "vissza kell szerezni a kezdeményezést a globalista erőktől, akik progresszív ideológiájukkal akarnak egyformává tenni minket, eltörölve istent, családot, mint értéket". Hozzátette: csak erős családok alkothatnak erős nemzetet, csak erős nemzetek tehetik erőssé Európát.



Maddalena Morgante parlamenti képviselő, a Fratelli d'Italia családi és nem-tárgyalható értékek részlegének országos vezetője a konferenciára küldött hangüzenetében arra mutatott rá, hogy nagy krízisben van az egész kontinens, mert egyre kevesebb gyermek születik és egyre idősebb korban vállalnak gyermeket a nők. Mint mondta, Olaszországban elérték a születésszámok minimumrekordját. A képviselő szerint bátorítani kell a fiatalokat, hogy akarjanak szülővé válni, mert ha nem születnek meg a gyermekek, nem is építhetik a jövő társadalmát. Hozzátette: ehhez politikai, kulturális és gazdasági szinten is konkrét megoldásokra van szükség.



Zsigmond Barna Pál parlamenti képviselő, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének ECR-es delegációvezető-helyettese a jövőre esedékes uniós magyar elnökségről elmondta: olyan témákat szeretnének napirendre venni, mint a migráció, a demográfiai helyzet, a nyugat-balkáni bővítés, a közös védelempolitika vagy a kohéziós politika.



A központi téma a versenyképesség lesz, ami elengedhetetlen Európa pozíciójának és befolyásának helyreállításához a világban - szögezte le. A magyar elnökség jelentős szerepet játszhat egy történelmi korszakban, és segíthet abban is, hogy Európa távolabb kerüljön az identitásválságtól - fűzte hozzá.

Jelezte: a bővítési politika is prioritás lesz a magyar elnökség idején. "Védelmi, energetikai és biztonsági szempontból is létfontosságú, hogy a nyugat-balkáni országok felvételt nyerjenek" - mondta.



Beszélt arról is, hogy a növekvő migrációs nyomás egyértelműen Brüsszel hibája. "A kötelező betelepítési kvóták napirenden tartása mágnesként vonzza az illegális bevándorlókat, támogatja az embercsempészek üzleti modelljét" - tette hozzá.