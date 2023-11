Oktatás

Nagy István: fontos megismertetni a gyermekekkel a tej minden élettani hatását

Fontos megismertetni a felnövekvő generációval a tej minden élettani hatását - mondta Nagy István agrárminiszter pénteken a Tej Terméktanács tejtermékeket népszerűsítő iskolai edukációs programján a Győri Szakképzési Centrum Bolyai János Általános Iskolában, Mosonmagyaróváron.



A tárcavezető - aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is - hangsúlyozta: a gyermekeknek tudniuk kell, hogyan keletkezik a tej, mert sok téves információ kering a növényi alapú tejekről is. Fontos látni azt, hogy "a tej élet, erő, egészség, az egyik legtáplálóbb étel, legteljesebb élelmiszer" - tette hozzá.



A Tej Terméktanács iskolai ismeretterjesztő programjáról elmondta, hogy a gyermekek érzékenyek a világra és amit megismernek, azt később természetesnek tartják.



Hozzátette: a mai gyermekek életmódja megváltozott, nincs lehetőségük a nagyszülőknél ellesni, vagy vidéki házaknál megnézni, hogy hogyan fejik a tehenet és megkóstolni a friss, meleg tejet, így virtuális eszközökkel, játékosan mutatják meg nekik mindezt.



Ezeken az eseményeken azt is megtanulják játszva a gyermekek, hogy a tejen kívül milyen tejtermékek vannak még, köztük a rögös túró, amit a világon csak idehaza ismerünk és fogyasztunk - mondta.



Nagy István beszélt arról is, hogy míg a világban a tejtermékek fogyasztásának csökkenése figyelhető meg, addig idehaza lassú növekedés.



Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója elmondta, hogy mintegy két évtizede hirdeti meg a terméktanács a tejtermékeket népszerűsítő iskolai programot, aminek részeként egy osztályfőnöki órán egy dietetikus beszélget a gyermekekkel, akik ezt követően több játékot is kipróbálhatnak.



Fontosnak nevezte, hogy már a legkisebbek is megismerjék a tej útját, hogy az hogyan jut el az asztalukig.



Az idén ősszel 60 tanítási napon játrák az országot, naponta 6-8 órát tartanak a karácsonyi szünetig - mondta, hozzátéve, hogy a programot a terméktanács közösségi marketingalapjából finanszírozzák.