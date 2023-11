Kormány

Orbán Viktor: "nem akarunk mini Gázákat Budapest kerületeiben"

A migránsokat nem szabad beengedni

Egyetlen orvosság van a migrációval szemben: nem szabad őket beengedni az országba - jelentette ki a miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



"Migráció ügyben egy nagyon széles nemzeti egységnek kellene lennie, amely azt mondja, hogy itt vannak a tapasztalatok a szemünk előtt, egyetlen orvosság van, nem szabad őket beengedni, mert az illegális migránsoknak bármilyen beengedése, az itt tartózkodásuk elfogadása oda vezet, hogy nem lehet biztonságban, nyugodtan, jólétben élni, békességben élni, majd Magyarországon se" - mondta Orbán Viktor.



Kiemelte: a migrációról szóló titkosszolgálati jelentés "felrajzol egy félelemteli horizontot" és "megerősít bennünket abban, hogy azt kell tennünk, amit eddig tettünk". Hangsúlyozta: Magyarország volt az első ország, amely kimondta, hogy a migráció és a terrorizmus "kéz a kézben jár", és ezt a jelentés is megerősíti.



A migráció ügyében széles nemzeti egységnek kellene lenni - hangsúlyozta a kormányfő, aki szerint ugyanakkor a baloldal és Jobbik is migrációpárti.



Közölte, új idegenrendészeti törvényre van szükség, amelyik szigorúbb a mostaninál, és meghatározza, ki milyen jogcímen, mennyi ideig tartózkodhat itt. A kormány az új törvényjavaslatot benyújtotta parlamentnek.

Brüsszelben változásra van szükség

Brüsszelben változásra van szükség - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.



A kormányfő az uniós migránspolitikájáról szólva azt mondta, Magyarország egy dolgot kér, hogy ne erőszakoljanak rá olyan politikát, amely a nyugati tagállamokat tönkre tette, "nem akarunk mini Gázákat Budapest kerületeiben, meg terrortámadásokat, meg bandaháborúkat".



Magyarország toleranciaajánlatát azonban nem fogadják el, Európában egységes migránspolitikát akarnak, amelynek olyannak kell lennie, mint Európa nyugati felében - mondta Orbán Viktor, aki közölte, a következő hónapoknak ez lesz a nagy küzdelme, és a jövő évi európai parlamenti választásoknak is ez lesz az egyik tétje.



A miniszterelnök azt mondta, ha a magyar kormány a nemzeti konzultáción megkapja a megerősítést, akkor a magyar kormány ki fog tudni tartani.

A nemzeti konzultáció célja az egység

A nemzeti konzultáció célja az egység - jelentette ki a miniszterelnök.



Orbán Viktor azt mondta: a hatalom és az állam közösségi életének lényege a közös cselekvés képessége, hogy a legfontosabb kérdésekben egységes vélemények jöjjenek létre, és a kialakult vélemények tükrében, azoknak megfelelő módon, közös cselekvés történjen.



A népszavazás, a parlamenti választás, a nemzeti konzultáció mind a közös cselekvés képességét adja, illetve erősíti meg Magyarországnak - tette hozzá a kormányfő.

A növekvő migrációs nyomás miatt idegenrendészeti szigorításra van szükség

Idegenrendészeti szigorításra van szükség a növekvő migrációs nyomás miatt - jelentette ki a miniszterelnök.



Orbán Viktor az interjúban azt mondta, a jelenleg hatályos magyar szabályozás jól kezelte a 2015-ös migrációs válságot, a Brüsszellel vívott csatáknak jó eszköze volt, de a migrációs nyomás nő, ezért szigorítani kell a jogszabályon.



Hozzátette: új idegenrendészeti törvényt kell alkotni, amely világosan meghatározza ki, milyen jogcímen tartózkodhat Magyarországon és emögé egy erőteljes kikényszerítő idegenrendészeti erőt is helyez.



Orbán Viktor azt mondta, a céljuk az, hogy mindenkiről lehessen tudni, aki Magyarországon van, milyen jogcímen, mennyi ideig tartózkodhat itt, mert "egyébként ellopják tőlünk az országot".



Magyarország a magyaroké, a munkahelyek a magyarokat illetik meg, a szabályokat, hogy hogyan élnek ebben az országban, a magyaroknak kell meghatározniuk - fogalmazott, jelezve, a törvényjavaslatot még idén elfogadja a parlament.

2024-ben visszaépítjük a gazdasági növekedést

2024-ben visszaépítjük a gazdasági növekedést, mert az 2023-ban "összezsugorodott nullára, vagy talán még az alá is esett" - mondta a miniszterelnök.



Orbán Viktor kiemelte: a gazdasági növekedés jó hír, mert ez a munkahelyek megvédésével, sőt, a munkahelyek gyarapodásával jár, béremelést, életszínvonal-emelkedést hoz. Ezért 2024-ben "a növekedésen keresztül komoly segítséget kell adnunk a családoknak" - fogalmazott.



Hangsúlyozta: három dolgot vállaltak az idei évre a gazdaságban. Azt, hogy a nyugdíjak értéke egyetlen forintot sem veszíthet, megvédik a munkahelyeket, és egyszámjegyűvé vágják vissza az inflációt az év végére - sorolta.



Hozzátette: "három dolgot vállaltunk a gazdaságban, mind a hármat teljesítettük".

A brüsszeli vezetés egy globalista elit megbízását teljesíti

Az a vezetés, ami Brüsszelben van, egy globalista elit megbízását teljesíti - jelentette ki a miniszterelnök.



Orbán Viktor kiemelte: a brüsszeli vezetés nemcsak nem azt csinálja, amit a magyarok szeretnének, hanem azt sem, amit általában az európai emberek. Az emberek nem akarnak migrációt, háborút, békétlenséget, jól megtervezett zöld átmenetet akarnak, és nem olyat, ami tönkreteszi az iparukat - tette hozzá.



A kormányfő rámutatott: a brüsszeli vezetést foglyul ejtette egy globalista elit, pénzügyi csoportok, nagy gazdasági erőcsoportok, és a brüsszeliek döntéseit ezek érdekei motiválják, nem pedig a magyar, német, francia vagy az olasz emberek érdeke.



Ezért kell változást elérni - jelentette ki a miniszterelnök.

Az Ukrajna EU-tagságáról szóló tárgyalások elutasítása nem üzlet tárgya

Ukrajna európai uniós tagságának, a tárgyalások megkezdésének elutasítása magyar részről nem üzlet tárgya, nem lehet összekötni semmilyen pénzügyi kérdéssel - jelentette ki a miniszterelnök.



Orbán Viktor azt mondta: "amivel tartoznak, azt ide kell adni". Az Ukrajnával való tárgyalások megkezdése, az egész kérdéskör nem kapcsolható össze a Magyarországnak járó pénzek ügyével - hangsúlyozta.



Kiemelte: az orosz-ukrán háború tönkreteszi Európát, "az, amit most csinálunk, fenntarthatatlan", nem szabad folytatni.



Ezért Magyarország nem támogatta a fegyverküldést sem, és most sem támogatja, hogy a magyar adófizetők pénzét elküldjék Ukrajnába - mondta.



Úgy fogalmazott, "humanitárius segítséget szívesen adunk, hiszen mi is emberből vagyunk, van szívünk, keresztény ország vagyunk", azonban "az, hogy mi tartsuk el az ukrán államot, hogy a mi pénzünkből vett fegyverekkel harcoljanak", az Magyarországnak nagyon súlyos, a gazdasági csőddel egyenlő következményekkel járna.