Izraeli-palesztin

Azbej Tristan: Magyarország 100 ezer euróval támogatja a gázai menekülteket

Mindent meg kell tenni azért, hogy a Gázában tartózkodó külföldi állampolgárságú személyek, köztük a magyarok is, elhagyhassák a területet. 2023.11.09 17:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország 100 ezer eurós adománnyal járul hozzá a Gázából menekülő civilek humanitárius ellátásához - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook-oldalán csütörtök délután.



Azbej Tristan közölte: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megbízásából képviselte a magyar kormányt az Emmanuel Macron francia köztársasági elnök által a gázai civil lakosság humanitárius megsegítésére összehívott párizsi fórumon.



"A konferencián bejelentettem, hogy Magyarország 100 000 euró értékű adománnyal járul hozzá az egyiptomi erőfeszítésekhez, ami a Gázából elmenekülő civilek humanitárius ellátását célozza. A fájdalmasan sürgető humanitárius feladatok mellett sem adhatunk teret a történtek torzításának, relativizálásának. Határozottan elítéljük a Hamász terrorszervezet Izrael lakossága elleni támadásait. Elismerjük Izrael jogát, hogy megvédje magát a terrorizmustól" - fogalmazott Facebook-oldalán az államtitkár.



A Hamász által ejtett túszokat haladéktalanul szabadon kell engedni. Mindent meg kell tenni azért, hogy a Gázában tartózkodó külföldi állampolgárságú személyek, köztük a magyarok is, elhagyhassák a területet. Ez a konfliktus nem eszkalálódhat államok közti háborúvá! A történelemből tudjuk, hogy egy közel-keleti háború tragikus következményekkel jár, messze a régión túlmutatóan is - írta Azbej Tristan.