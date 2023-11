Tudomány

Ügynökkérdésről indít podcastot az állambiztonsági levéltár

Kémhatás címmel indít podcastot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL), melyben szakemberek mutatják be az 1945 és 1990 közötti államvédelmi hatóságokat, kémhistóriákat, ügynöksztorikat, beszervezéseket - tudatta Szecsey István, az intézmény sajtófőnöke közleményben csütörtökön az MTI-vel.



A podcastokban többek között foglalkoznak az ügynöklisták nyilvánosságával, az ÁBTL állományának összetételével, illetve, hogy abból mit ismerhetnek meg az érdeklődők, továbbá, hogy kelet-európai országok miként dolgozzák fel a titkosszolgálati múltat.



"Operatív eszközök nélkül beszélünk majd operatív dolgokról" - áll a közleményben.



A kéthetente jelentkező podcast első, Ügynökök, besúgók és hálózati személyek című epizódjában Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója és Takács Tibor történész beszélget az ügynökkérdésről.



November második felében indul a Zavarkeltés című adás, ahol a műsorvezető, Pócs Nándor meghívott vendégeivel a Kádár-korszak egy-egy jellemző irodalmi alkotását, illetve az orosz irodalom jelentős, az elmúlt évszázad eseményeinek megértését segítő munkáit mutatja be.



Az adások meghallgathatók a Levéltár Spotify-, Apple Podcast és Youtube-csatornáján, illetve hamarosan Google Podcastban is elérhető lesz.