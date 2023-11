Demonstráció

Izraeli-palesztin: újabb gyűlést tiltott meg a BRFK

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) megtiltotta egy gyűlés megtartását, amelyet a Hamász terrorszervezet és Izrael között folyó fegyveres konfliktus kapcsán jelentettek be - közölték a rendőrség honlapján szerdán, hozzáfűzve: alappal lehet attól tartani, hogy a rendezvény erőszakhoz vezetne.



A BRFK a police.hu oldalon azt írta, a gyűlést egy magánszemély jelentette be november 22-ére a II. kerületbe.



Kifejtették, hasonló megmozdulások Európa és a világ számos városában erőszakba torkolltak a közelmúltban, így alappal lehet attól tartani, hogy ez Magyarországon is veszélyeztetné a közrendet, a közbiztonságot és a jelenlévők testi épségét, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság a gyülekezési jogról szóló törvény alapján megtiltotta a gyűlés megtartását.



A BRFK felhívta a figyelmet: a megtiltott gyűlésen történő részvétel szankciót von maga után.



A budapesti rendőrség az Izrael és a Hamász közötti fegyveres konfliktus kirobbanása óta már több hasonló rendezvényt megtiltott októberben.