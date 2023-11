Környezetvédelem-program

EM: november 10-ig még lehet csatlakozni az Európai Hulladékcsökkentési Héthez

Az Energiaügyi Minisztérium meghosszabbítja a regisztráció határidejét, így jövő péntekig várjuk az önkéntesek jelentkezését az Európai Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódóan - jelentette be Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár az Energiaügyi Minisztérium (EM).



Azt írták, az idei rendezvény kiemelt témája a csomagolás, vagyis elsősorban olyan akciókat várnak a résztvevőktől, amelyek középpontjában a csomagolóanyagok újrahasznosítása, újrahasználata, a csomagolóanyag-felhasználás csökkentése és a csomagolásból adódó hulladék keletkezésének megelőzése, mérséklése áll.



Az államtitkár emlékeztetett, hogy Magyarországon 2010 óta az újrafeldolgozott hulladék aránya több mint kétszeresére nőtt, és a közelmúltban bevezetett kormányzati intézkedések eredményeként ezután még tovább emelkedhet többek közt a csomagolási hulladékok gyűjtési és hasznosítási aránya is. A túlcsomagolás elkerülése és a szelektív hulladékgyűjtés jelentősen csökkentheti az illegális hulladékelhagyást, növelheti az újrahasznosított anyagok mennyiségét és minőségét - írták.



A kezdeményezés célja, hogy önkéntesek saját ötleteikkel hívják fel a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletkezésének megelőzésére, a termékek újrahasználatára, az anyagok újrahasznosításának fontosságára. A november 18-26. közötti esemény magyarországi koordinátori szerepét az Energiaügyi Minisztérium felkérésére az Energiastratégia Intézet tölti be. Az akcióötleteket öt kategóriában (közigazgatási szerv/hatóság, egyesület/civil szervezet, gazdálkodó/ipari szervezet, oktatási intézmény, magánszemély) lehet regisztrálni, a legjobbak idén is megmérkőzhetnek a hazai és a nemzetközi versenyen - áll a közleményben. Megjegyezték, további információk és jó gyakorlatok a https://szelektalok.hu/hulladekcsokkentesihet2023/ felületén érhetők el.