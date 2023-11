Egészségügy

Három évig félrediagnosztizálták, végül Bécsben műtötték meg a magyar nőt

Zinner Kármen kálváriája három évvel ezelőtt kezdődött. Számtalan orvosnál megfordult, félrediagnosztizálták, és végül csak most, egy hónappal ezelőtt műtötték meg. Bécsben. 2023.11.06 08:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három évig szenvedett a fájdalomtól, és mivel nem volt pénze magánorvosra és specialistára, ezért az előrehaladott endometriózis diagnózis helyett pszichiáterhez küldték, és azt mondták, krónikus fájdalomszindrómában szenved. Idén ősszel protekciók és kapcsolatok révén és azért, mert férje osztrák, kijutott Bécsbe egy orvoshoz, ahol szinte azonnal megműtötték.



"El kellett távolítani a méhet, a petevezetéket. A vastagbél utolsó szakaszát teljesen benőtte az endometriózis, teljesen le kellett fejteni róla, olyan görcsöket okozott, hogy menni nem bírtam" - mesélte a nő az ATV Heti napló című műsorában. Előzőleg két és fél éven keresztül küldözgették pszichiátertől pszichiáterig, többször kimondták, hogy nincs semmi baja, ezután urológus vizsgálta, onnan visszaküldték a nőgyógyászhoz. Továbbra is úgy vélték, nincs semmi baja, de közben nyolc hónapon át antibiotikum kúrára szorult.



Rékassy Balázs egészségügyi szakértő szerint az ilyen esetek mögött a túlterheltség áll: "Lehetek szerencsés és kerülhetek egy olyan orvoshoz, aki pihent és tud velem foglalkozni, és kerülhetek egy olyanhoz, aki nem ért ahhoz az esethez, fáradt, elfoglalt, szétesik. Mindez látszik is a magyar lakosság egészségügyi állapotán. Látványsürgősségi gyógyítást csinálunk és azt is későn" - mondta a riportban a szakember.



A hosszú várólisták és a túlterheltség mellett további problémát jelent az is, hogy a műtétek után nincs utánkövetés, ugyanis a korábbi rehabilitációs ellátások száma a Covid alatt a felére esett vissza.



Jelenleg még mindig kétszer akkora - mintegy 48 ezer - a műtétre várakozók száma, mint a koronavírus járvány előtt volt. Az akkor képződött hátrányt azóta sem sikerült ledolgozni. Például míg 2019-ben a csípőprotézis műtétre várakozók 58 százaléka szembesült hosszú várólistával, addig 2021-re ez a szám 75 százalék. Szürkehályog tekintetében 2019-ben Magyarország kifejezetten jól állt, a betegek mindössze 6,7 százaléka szembesült hosszú várólistával, addig 2021-ben már a műtétre várók 33,6 százaléka.