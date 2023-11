Családpolitika

Hornung Ágnes: a csok plusz minden eddiginél nagyobb segítséget nyújt az otthont tervező házaspároknak

A csok pluszra minden magyar család jogosult, hogyha gyermeket vállal, vagy a már meglévő gyermekük mellé további gyermeket, gyermekeket szeretnének. 2023.11.06 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A csok plusz egy teljesen új otthonteremtési támogatás amely minden eddiginél nagyobb pénzügyi segítséget nyújt a gyermeket és otthont tervező házaspároknak, a családoknak, akár az első közös otthona megszerzéséhez, akár nagyobb lakásba költözéshez vagy bővítéshez egy államilag támogatott fix kamatozású hitellel - mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkár a Facebookra feltöltött videójában szombaton.



Kifejtette: a csok pluszra minden magyar család jogosult, hogyha gyermeket vállal, vagy a már meglévő gyermekük mellé további gyermeket, gyermekeket szeretnének.



A hitel mértéke 15, 30 vagy akár 50 millió forint is lehet attól függően, hogy a vállalt gyermekekkel hány gyermekessé válik a család. Például, ha egy házaspárnak nincs gyermeke, és két gyermeket vállal előre, akkor harmincmillió forintra jogosult, ugyanakkor azok a házaspárok is igényelhetik a harmincmillió forintos összeget, akiknek már van egy gyermekük és még egyet vállalnának. Azok, akik nagy családban gondolkodnak, a maximális ötvenmillió forintos hitelre jogosultak. Azaz, ha a most még gyermektelen házaspárok három gyermeket vállalnak, akkor jogosultak lesznek a maximális hitelösszegre, ugyanakkor azok is, akik az egy gyermek mellé még két gyermeket vállalnak, de szintén jogosultak a csok plusz ötvenmillió forintos maximumára azok, akik két vagy több gyermekük mellé újabb gyermeket szeretnének.



"Úgy tervezzük, hogy az első két évben nem lesz korhatár az igényléshez, annyi lesz a feltétel, hogy ha a feleség 41 év feletti, akkor a várandósság esetén válik a pár jogosulttá. A háború, a szankciók okozta nehéz gazdasági helyzetben is kiszámítható intézkedésekkel támogatjuk a családokat. A fix háromszázalékos kamatozású, államilag támogatott hitel valódi segítséget nyújt az otthonteremtési célok megvalósításához" - mondta.



Hozzátette: fontos kiemelni, hogy a konstrukcióban megszűnik a különbségtétel az új és használt ingatlanok között, mindkét esetben ugyanakkora összegben igényelhető a nagyon kedvező hitel. Csak annyi kell, hogy a hitelt az első közös otthona megszerzésére, a már meglévő otthonhoz képest nagyobb, vagy komfortosabb megvásárlására, vagy építésére, vagy az otthonuk bővítésére használják fel a családok. Az is nagyon fontos, hogy a csok plusz az ország bármely településén igényelhető lesz, tehát az ötezer főnél kisebb településeken akár a falusi csokkal együtt is.



A fiatalokat külön segíti hogy első lakásuk megvásárlásához csak 10 százalék önerőre van szükség az eddigi 20 százalék helyett.



"2024-től tehát jön a csok plusz, arra biztatjuk a gyermeket és otthont tervező párokat, hogy éljenek a lehetőséggel!" - hangsúlyozta.