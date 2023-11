Környezetvédelem

A rákkeltő kockázatú glifozát betiltását követeli az LMP

A rákkeltő kockázatú glifozát növényvédő szer betiltását követeli a kormánytól az LMP, az ellenzéki párt ismét benyújtja erre vonatkozó határozati javaslatát az Országgyűlésnek.



Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese szombati, online is követhető sajtótájékoztatóján elmondta, követelik, hogy a magyar kormány foglaljon végre állást egyértelműen a glifozát kivezetése mellett. Felszólítják továbbá Nagy István agrárminisztert és a kormány képviselőit, hogy az uniós fórumokon egyértelműen emellett tegyék le a voksukat, nem szabad semmilyen, további tíz évre történő meghosszabbítást támogatni.



A politikus jó hírnek nevezte, hogy október közepén nem kapta meg az Európai Bizottságban a minősített többséget a növényvédő szer használatának további tíz évre történő engedélyezése.



Üdvözlendő, hogy az Európai Unió tagállamainak jelentős része látja már ennek a szernek a kockázatát és azt, hogy meg kell találni az alternatív megoldásokat és biztonságos technikákat kell alkalmazni - mondta.



Ezt a kutatók által rákkeltőnek minősített növényvédő szert ki kell vezetni az unióból - sürgette Kanász-Nagy Máté, aki ugyanakkor jelezte, a "harc" még nem dőlt el, novemberben újabb szavazást tartanak.



Kanász-Nagy Máté szerint aggasztó a magyar kormány álláspontja, ugyanis a kabinet októberben úgy szavazott, hogy további tíz évig lehessen használni a glifozátot.



Felidézte azt is, hogy korábban a magyar kormány részéről Nagy István miniszter a növényvédő szer betiltását célzó petíció aláírására szólított fel. Nem értik - folytatta - mi történt, miért változott meg az elutasító álláspont.



Kitért arra is, hogy számos kutatás támasztja alá a növényvédő szer rákkeltő hatását. Magyarországon ez a szer jelen van, több kutatás is kimutatta a vizekben, a földben egyaránt, sőt akár az emberi testben is ott lehet - közölte.