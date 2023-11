Ellátás

Bősz Anett: a DK polgármesterei 15 ezer forintos otthonápolási támogatást vezetnek be

Azok jövedelme, akik sokszor súlyos beteg, magatehetetlen hozzátartozóikat ápolják, sok esetben a minimálbért sem éri el és 40-80 ezer forintból kénytelenek megélni. 2023.11.05 06:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Demokratikus Koalíció (DK) fővárosi kerületi polgármesterei 15 ezer forintos otthonápolási támogatást vezetnek be kerületeikben - jelentette be szombati online sajtótájékoztatóján Bősz Anett.



A DK humán területekért felelős főpolgármester-helyettese elmondta, hogy a Dobrev Klára vezette árnyékkormány megegyezett a DK polgármestereivel, hogy az általuk vezetett kerületekben bevezetik az otthonápolási díjban részesülők 15 ezer forintos kiegészítő önkormányzati támogatását.



A főpolgármester-helyettes úgy fogalmazott, azok jövedelme, akik sokszor súlyos beteg, magatehetetlen hozzátartozóikat ápolják, sok esetben a minimálbért sem éri el és 40-80 ezer forintból kénytelenek megélni.



A sajtótájékoztatón megszólaló DK-s polgármesterek elmondták, egyes kerületekben már bevezették, másutt még döntés előtt áll a kiegészítő önkormányzati támogatás jóváhagyása.



Elmondták azt is, hogy az árnyékkormány szociáldemokrata fordulatra készül, és egy olyan, "emberközpontú államot" ajánl, amelyben nem lesz valaki "másodrendű állampolgár" csak azért, mert segítségre, ápolásra szorul.