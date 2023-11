Energiaválság

Már a nyáron elérte a novemberre megcélzott szintet a hazai gáztárolók töltöttsége

Már a nyáron elérte a novemberre megcélzott szintet a hazai gáztárolók töltöttsége - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium.



A tárca közleményében emlékeztetett: az uniós rendelkezés november elsejei határidővel rögzített egységesen 90 százalékos kötelező feltöltési arányt a földfelszín alatti tárolókkal rendelkező tagállamoknak.



A kormány intézkedései és az április óta folyamatos betárolás eredményeként ez az elvárás Magyarországon augusztus végére teljesült. Az októberi enyhe időjárás következtében a fűtési szezon hivatalos kezdete után is nőtt a készletmennyiség, a töltöttségi arány jelenleg 98 százalékos - írták.



Hangsúlyozták: a megfelelő téli felkészülésnek köszönhetően a tavalyiakhoz fogható ellátásbiztonsági kockázatok idén nem fenyegetik a hazai fogyasztókat. A magyar családok a következő hónapokban is rezsivédett árakon tarthatják melegen otthonaikat.



Az Európai Parlament és Tanács tavaly nyáron elfogadott rendelete az ukrajnai háború okozta energiaválság miatt írta elő, hogy a földfelszín alatti gáztárolókat a kapacitásuk legalább 80 százalékáig fel kell tölteni a 2022-2023-as téli időszak kezdetére. Az idei évtől a kötelező feltöltési arány egységesen 90 százalékra emelkedett - tették hozzá.



Magyarország már augusztusban elérte a november elsejei határidővel teljesítendő mutatót. Az elmúlt hetekben tapasztalt nyárias melegben a fűtési szezon hivatalos kezdete után is folytatódott a betárolás. A hazai tárolókban jelenleg több mint 6,4 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre, ami hozzávetőleg 98 százalékos töltöttségnek feleltethető meg - részletezték.



A Magyarország esetében 65 százalékos fogyasztásarányos adat a szűk európai élmezőnybe tartozik, több mint kétszeresen múlja felül az uniós átlagot - írták, megjegyezve hogy június vége óta több földgáz érhető el a magyarországi létesítményekben, mint amennyit a háztartások a nemzetközi energiaválság előtti utolsó évben, 2021-ben felhasználtak.



Hozzátették: a most elérhető készlet több mint 160 százalékát teszi ki a tavalyelőtti lakossági fogyasztásnak. A hosszú távú szerződés szerinti szállítások folyamatosak, a mindenkori igények részlegesen belföldi kitermelésből is fedezhetők.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a magyar kormány Brüsszel és a baloldal folyamatos támadásai ellenére a háborús időkben is változatlan formában és feltételekkel tartja fenn a rezsivédelmet, és "az egyedülálló intézkedéssel Európa legalacsonyabb áram- és gázárát biztosítja a magyar családok számára".



Kitértek arra is: a kormány a hamarosan induló nemzeti konzultáción is kikéri a választók véleményét arról, hogy Brüsszel el akarja törölni a rezsicsökkentést.



A hazai fogyasztók zavartalan kiszolgálását a védett állami gáztartalék és a további betárolt készletek garantálják - hangsúlyozták.



A tavalyinál kedvezőbb helyzetben nincs szükség a közintézmények számára múlt télen előírt hőmérsékleti korlátozás további fenntartására. A kapcsolódó előírást így a kormány az energia-veszélyhelyzeti operatív törzs kezdeményezésére a közelmúltban hatályon kívül helyezte - olvasható a közleményben, amelyben felhívták a figyelmet arra, hogy a tudatos felhasználás ugyanakkor a jövőben is érdemben erősítheti az energiaellátás biztonságát.