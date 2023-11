Háború

Menczer Tamás: Brüsszel újabb 50 milliárd euróval akarja támogatni Ukrajnát

Brüsszel újabb 50 milliárd euróval akarja támogatni Ukrajnát, és ezt a pénzt a tagállamokkal akarja kifizettetni, Magyarországtól is plusz befizetéseket kér. Erről is elmondhatják véleményüket a magyar emberek a nemzeti konzultáció során - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a Facebook-oldalára szombaton reggel feltöltött videóban.



Menczer Tamás kiemelte: Brüsszel több tízmilliárd euróból akar fegyvereket vásárolni, ezeket a fegyvereket Ukrajnába akarják küldeni, és "a brüsszeli kalkuláció szerint a háború a szomszédságunkban még legalább négy évig tartani fog" - mondta.



Az államtitkár hangsúlyozta: a magyar kormány ezt nem akarja, hanem azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat akar.



Ráadásul Brüsszel úgy kért Magyarországtól plusz pénzt, hogy időközben és ezzel párhuzamosan évek óta visszatartja az országnak járó uniós forrásokat - fogalmazott. Menczer Tamás, megjegyezve, "nagy kérdés, hogy a nekünk járó pénz megvan-e még vagy már ez is Ukrajnában van".



A kormány természetesen minden humanitárius módon és eszközzel segíti a háború elől menekülőket, de azt nem hagyja, hogy Magyarországot belepréseljék, belesodorják ebbe a háborúba - hangsúlyozta az államtitkár.



"Egy újabb, rendkívül fontos kérdés van az asztalon. Mondja el véleményét!" - mondta Menczer Tamás a közösségi oldalán.