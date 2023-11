Illegális bevándorlás

Bakondi György: már a tálibok és az afgán embercsempészek döntik el, ki jöhet Európába

Az EU elhibázott migránspolitikája miatt már a tálib titkosszolgálat, kormány és az afgán embercsempészek döntik el, ki léphet Európába - erről beszélt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán péntek reggel.



A szakember elmondta: 2015 óta nyilvánvaló, hogy összefüggés van az illegális migráció és a terrorizmus között. Az ellenőrizetlen bevándorlással könnyebben jöhetnek az unióba terrorcselekményekre készülő személyek, akiknek a már hosszabb ideje uniós országokban élő migráns hátterű, nagyobb létszámú népcsoportok adhatnak támogatást, segíthetnek nekik elrejtőzni. Egyes országokban már a teljes népesség több mint 10 százaléka migráns hátterű, ott a folyamatok már valószínűleg visszafordíthatatlanok és kezelhetetlenek - jelezte.



Magyarországon éppen azért nincs terrorveszély, mert itt nincs olyan népcsoport, amely a terroristákat támogatná - fűzte hozzá.



Magyarország déli határánál a szerb oldalon kezdetben szír embercsempészek tevékenykedtek, később a terület ellenőrzését átvették tőlük marokkói, majd afgán bandák, akik között fegyveres leszámolások zajlanak, de magyar határőröket, szerb-magyar járőr csoportokat is fenyegetnek. A nemrég nyilvánosságra hozott magyar titkosszolgálati jelentés ezeknek a bandáknak a működését tárja fel - mondta Bakondi György.



A jelentésből kiderül az is, hogy szoros kapcsolat van a déli határ szerb oldalán tevékenykedő afgán embercsempészek és az afgán titkosszolgálat, tálib kormány között. Gyakorlatilag a tálibok dönthetnek arról, ki lép be Európába. Ráadásul az illegális migránsok kiutasítása sem működik, az unió egyes országaiban az ilyen döntések 86 százalékát nem hajtják végre. Ilyen sikertelen kiutasítás történt annál a tunéziai férfinál is, aki nemrég megölt két svéd turistát Brüsszelben - jegyezte meg a szakember.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel azt hangsúlyozta: a magyar kormány álláspontja az, hogy csak érvényes úti okmányokkal és hatósági engedéllyel rendelkező személy lépheti át az unió határait, hiszen így garantálható az emberek biztonsága. Az EU migrációs politikája súlyos biztonsági kockázatot jelent, a 24. órában vagyunk, hogy változtassunk. Ezért fontos a nemzeti konzultáció, ahol politikai felhatalmazást adhatnak az emberek a magyar kormánynak arra, hogy továbbra is akadályozza meg az illegális bevándorlást - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.