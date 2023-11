Illegális bevándorlás

Titkosszolgálati jelentés: az erőszak fokozódik a határtérségben

Az erőszak fokozódik a határtérségben, ami próbára teszi a szolgálatot teljesítő állományt - derül ki abból a titkosszolgálati jelentésből, amelyet az Országgyűlés honlapján tettek közzé.



Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető hétfőn jelentette be: a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésén kezdeményezte, hogy a közvélemény is ismerhesse meg a migráció és a terrorizmus összefüggéseiről szóló titkosszolgálati jelentést.



"A nemzetbiztonsági bizottság mai ülésén hivatalosan is kezdeményeztem a migráció és a terrorizmus összefüggéseiről szóló titkosszolgálati jelentés feloldását. Az indítványt a bizottság támogatta, így azt a közvélemény is megismerheti hamarosan" - írta Facebook-oldalán a kormánypárti politikus.



A jelentésben az áll, hogy Magyarország és Európa illegális migrációval szembeni védelmét a jogszabályok, a déli határon szolgálatot teljesítő állomány, valamint a biztonsági határzár jelenti. Az elmúlt időszak tendenciái és a rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek információi azt mutatják, hogy a védvonal mindhárom eleme növekvő nyomásnak van kitéve. A jogi pillért tekintve az EU migrációs paktuma jelent kockázatot.



A migrációs nyomás erősödését tükrözi a visszafordítottak számának emelkedése.



Kitértek rá: belbiztonsági tekintetben - az Izrael és a Hamász közötti háború hatásaként - fokozott kockázatot jelent a migrációs nyomással arányosan megnőtt terrorkockázat. Az illegális migráció útvonalait - beleértve a Magyarországon áthaladó nyugat-balkánit - terrorista hálózatok használhatják fel.



Azt is írták: a szerbiai afganisztáni hátterű embercsempész bandák között fokozódik a konkurenciaharc és az erőszakkészség is. A tálib titkosszolgálat közvetlen irányítása alá helyezte a Vajdaság területén működő afganisztáni származású embercsempész-csoportok tevékenységének irányítását.



Kifejtették: a szerb-magyar határszakaszon éjszakánként megközelítőleg 1000-1200 illegális határsértést észlelnek. Augusztusban előfordult olyan eset, amikor a határzár egy pontján egy órán belül 293 illegális átjutót észleltek. Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai alapján a 40. héten 5606 fővel rekordot döntött a feltartóztatott, majd visszakísért illegális migránsok száma.



A jelentésben úgy értékelnek, hogy az embercsempész üzletágat a folyamatosan bővülő piac és a strukturális tökéletesedés jellemzi. A bevételek egy része terrorfinanszírozási célzattal is felhasználható, illetve az eszköz- és fegyverbeszerzési csatornák terrorista tevékenységek elősegítésére is alkalmasak.



A nemzetközi és állami migrációs politikák gyakori változása során megmutatkozó gyenge pontokat a bűnszervezetek azonnal azonosítják és kihasználják. Az EU migrációs paktuma alapjaiban változtatná meg a magyar védekezési gyakorlatot.

Magyarország tranzitjellege nem változott, mert az ország nem rendelkezik a migránsok befogadására alkalmas, kulturálisan és nyelvileg azonos, elkülönült, nagyobb létszámú diaszpórával. Rövid távon Magyarországot nem fenyegeti zárt társadalmi csoportok kialakulásának veszélye, azonban hosszabb távon számolni kell azzal, hogy a célországok telítettsége kihathat a peremországokra is, ami alapjaiban változtathatja meg az ország közbiztonsági helyzetét.



Hangsúlyozták: az erőszak fokozódik a határtérségben, ami próbára teszi a szolgálatot teljesítő állományt. Az állami erőszak monopóliumával élve választ lehetne ugyan adni ezekre a kihívásokra, de ez valószínűleg a szerevezettbűnözés részéről is az erőszak fokozásához vezetne.



A migrációs mozgások üteme egyelőre a "szezonvégi felfutó ágban" van: egyre többen igyekeznek még a tél beállta előtt a célországba eljutni, a balkáni tranzitállamok hatóságai pedig abban érdekeltek, hogy minél kevesebb migráns maradjon az illetékességi területükön.



Címlapfotó: arab nyelvű figyelmeztető felirat Ásotthalom közelében, a magyar-szerb határon (MTI/Máthé Zoltán)