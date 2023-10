Emlékezés

Halottak napja - Meghosszabbított nyitvatartás a budapesti temetőkben

Idén is gondoskodnak arról, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről a mindenszentek - halottak napja időszakában. 2023.10.31 11:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fővárosi temetők kedden 7 és 20 óra között, majd mindenszentek és halottak napján, szerdán és csütörtökön 7.30 és 20 óra között tartanak nyitva - közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. az MTI-vel.



Azt írták, hogy a Budapesti Közművek keretében önállóan működő BTI Temetkezési Divízió a korábbi évekhez hasonlóan idén is gondoskodik arról, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről a mindenszentek - halottak napja időszakában.



A társaság kedden és szerdán 17 és 20 óra között a Farkasréti temető ravatalozóját és az Óbudai temető bejáratánál található kápolnákat az alkalomhoz illő, kegyeletteljes motívumokkal, fényfestéssel világítja meg.



Idén is műsorral egybekötött közös kegyeleti megemlékezést tartanak a két leglátogatottabb temetőben: kedden 17 órától az Új köztemető szóróparcellájánál, szerdán szintén 17 órától a Farkasréti temetőben, a ravatalozó előtti téren. Az Óbudai temetőben pedig szerdán 16 órától közös mécsesgyújtással teremtenek lehetőséget az együttes emlékezésre.



Kitértek arra is, hogy a Farkasréti temetőben, az Óbudai temetőben és az Új köztemetőben a halottak napi időszakban is lehetőséget biztosítanak a lejárt sírhelyek részletre történő újraváltására.



A Budapesti Közművek idén is megerősített járőrszolgálattal és a kerületi rendőrkapitányságokkal együttműködve vigyáz a temetők és a látogatók biztonságára - áll a közleményben.



November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a a halottak napja a keresztény világban.