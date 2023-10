Országgyűlés

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: stílus-, tempó- és fókuszváltás történik a haderőn belül

A teljes magyar védelmi szektorban szükséges fiatal, dinamikus vezetői kultúra megszemélyesítőjeként beszélt Tajti Norbertről, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) főigazgató-jelöltjéről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hétfőn, az Országgyűlés honvédelmi bizottságának ülésén.



A jelölt bizottsági meghallgatásán a tárcavezető azt mondta, a honvédség vezetése az elmúlt másfél-két évben lényegesen és alapvetően megfiatalodott és megváltozott; a teljes vezérkar személyi összetétele is új, az alakulatparancsnokok is valamennyien kiváló fiatal tisztek.



A miniszter szerint a KNBSZ súlyát és jelentőségét mutatják a szinte hétről hétre kialakuló, beláthatatlan jelentőségű nemzetközi katonai konfliktusok. A KNBSZ "kiemelt nemzeti kincsünk", ami jellegéből fakadóan kevésbé van a nyilvánosság előtt, de jelentősége és szolgálatának minősége rendkívül fontos - hangsúlyozta.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott, a KNBSZ "az immunrendszerünk, egyfelől a védekezést biztosítja mindenféle illetéktelen behatolási vagy érdeklődési kísérletek ellen, másfelől a fülünk és szemünk a világban".



Hozzátette: a honvédség a KNBSZ-szel a lehető legszorosabb kötelékben dolgozik együtt, az állományának jelentős része eleve katonaállományú volt.



Stílus-, tempó- és fókuszváltás történik a haderőn belül, és minden, a haderőt támogató szervnek is e szerint kell működnie - jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf, emlékeztetve arra, hogy a KNBSZ vezetésére tavaly államtitkárt kért fel, ami lényeges változás volt az eddigi irányítási-vezetési módszerekhez képest.



Úgy folytatta, mindez olyan átalakulást hozott, hogy a szervezetet öt és fél éve vezető Béres János altábornaggyal arra jutottak, hogy a legjobb lesz, ha az új feladatokhoz új vezetőt választanak.



A főigazgatói posztról leköszönő Béres Jánosról azt mondta, az altábornagy a magyar katonai hírszerzés egyik legkomolyabb, legnagyobb tekintélyű és legnagyobb tudású szakembere, aki kiváló ember és példás hazafi. Béres János szolgálatát más minőségben, nem a honvédség keretein belül fogja folytatni - tette hozzá.



Közölte, az új feladatokhoz szükséges új vezetőt Tajti Norbert vezérőrnagy személyében találták meg, aki kiváló katonatiszt, a különleges műveleti terület egyik aktív vezetője volt.



Megszemélyesíti - már csak koránál fogva is - azt a fiatal, dinamikus vezetői kultúrát, amelyre a teljes magyar védelmi szektorban szükség van, a haderő és a KNBSZ vezetésében is - közölte.



Számos nemzetközi, elsősorban amerikai képzésen vett részt, minden jelentősebb honvédségi misszióhoz köze volt, ebből kiemelkedik az afganisztáni tevékenység - mondta a jelöltről.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A miniszter közölte, a jelölt tudása, dinamizmusa, hazafisága, személyes elkötelezettsége mindenféle értelemben alkalmassá teszik erre a feladatra.



Tajti Norbert vezérőrnagy bemutatkozásában elmondta, hogy 1973-ban született, honvédkollégiumban tanult, majd a szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskola összfegyvernemi szaka gépesítettlövész-szakirányának parancsnokaként végzett.



Hozzátette: több mint tíz évig a Budapest Őrezrednél szolgált, ezen idő alatt Svájcban és Ausztriában járt századparancsnoki, illetve törzstiszti tanfolyamokra. Szolgált Cipruson az ottani ENSZ békefenntartó erőkkel.



Közölte, 2007-ben átkérte magát a különleges műveleti szakterületre, 2008 és 2018 között a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokságán szolgált különböző beosztásokban, legutolsó beosztása itt különleges műveleti főnök volt.



Többször volt hadszíntéri szolgálaton: 2006-ban, 2011-ben és 2013-ban Afganisztánban. Az utóbbi kettő különleges műveleti misszió volt, kimondottan harci műveletek végrehajtására fókuszált - részletezte.



Tajti Norbert ismertetése szerint kétszer is tanult az Egyesült Államokban, 2009 és 2010, valamint 2018 és 2019 között.



A vezérőrnagy komoly tapasztalatként beszélt arról, hogy 2015-ben részt vett a Magyar Honvédség határvédelmi, határbiztosítási műveletének bevezetésében, illetve a művelet első néhány hetében.



Közölte azt is, hogy három és fél év óta a miniszterelnök közvetlen munkatársaként a Miniszterelnöki Kabinetiroda állományában teljesített szolgálatot. Felidézte, hogy a koronavírus-járvány megindulásakor több létfontosságú infrastruktúrához, például a kórházakhoz is katonai parancsnokokat rendeltek ki; ennek részeként a kabinetirodához két katonát vezényeltek.



A bizottság a jelölt szolgálatvezetésre vonatkozó elképzeléseit zárt ülésén hallgatta meg. A bizottság tájékoztatása szerint a testület hat igen szavazattal, két tartózkodás mellett támogatta a jelöltet.



A Honvédelmi Minisztérium október 9-én jelentette be, Orbán Viktor miniszterelnök november 5-vel kérésére felmentette beosztásából Béres János altábornagyot, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját; a honvédelmi miniszter a főigazgatói beosztás betöltésére Tajti Norbertet javasolta.