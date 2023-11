Ellátás

Szemészeti lézerközpontot alakítottak ki az SZTE-n

Az ilyen látásjavító műtétek után már egy nappal 150 százalékos javulást érzékelhet a páciens, és maximum 200 százalékos eredmény érhető el. 2023.11.01 06:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rövidlátás, a távollátás és az öregszeműség korrigálására is képes femtoszekundumos lézertechnológiát alkalmazó központot hoztak létre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szemészeti klinikájának épületében - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.



A közlemény szerint az egyetem százszázalékos tulajdonában lévő magán betegellátó egység, a Mediversal Vision szakmai vezetője Ratkay Imola, aki 1999-ben a világon elsőként végzett humán femtoszekundumos szaruhártya-sebészeti beavatkozást.



A lézerek orvosi célú felhasználásával kapcsolatos kutatások az 1980-as évek végétől indultak fejlődésnek, a folyamatban fontos szerepet játszottak szegedi fizikusok: Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke mellett Bor Zsolt, Rácz Béla és Hopp Béla professzorok.



Ratkay Imola főorvos 1994-ben, münsteri tanulmányútján sajátította el, hogyan kell alkalmazni a lézereket a szemsebészetben. Az olyan a fénytörésen alapuló, refraktív hibák, mint például a rövidlátás, a távollátás és az öregszeműség - a szemlencse rugalmasságának az életkor előrehaladtával bekövetkező fokozatos csökkenése - korrigálhatók szemüveggel vagy kontaktlencsével, illetve (excimer és femtoszekundumos) lézeres kezelésekkel. Az ilyen látásjavító műtétek után már egy nappal 150 százalékos javulást érzékelhet a páciens, és maximum 200 százalékos eredmény érhető el.



A szegedi központban a legmodernebb vizsgáló módszerek és műtéti eljárások állnak rendelkezésre.



A közleményben idézték Vaszari Viktort, a Mediversal Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, aki kifejtette, az egyetemi tulajdonú cég azt a célt tűzte ki, hogy növelje jelenlétét a járóbeteg-ellátás, a diagnosztika, a szűrővizsgálatok terén is.



A szemészeti központ kialakításának teljes költsége - a bérelt lézereket nem számítva - mintegy 100 millió forint. Ez várhatóan 3-4 év alatt térül meg, és számításaik szerint ennek az időszaknak a végére elérik az évi 1000-1500 műtétet.



Eddig húsz műtétet végeztek el Ratkay Imola szakmai vezetésével, a Szemészeti Klinika tudományos hátterével, szakembergárdájával. A Medicontur által biztosított, élvonalbeli gépekkel egy olyan országos szinten is egyedülálló egységet sikerült kialakítani, amely hosszú távon garantálja, hogy a dél-alföldi régióban élők hozzájuthatnak a legmagasabb színvonalú lézeres kezelésekhez - hangsúlyozta a szakember.