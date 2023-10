Magyarság

Az ember szíve elszorul attól, ami vasárnap, Székelyföldön történik

Őrtüzekkel emlékeztetnek vasárnap a székelyföldi autonómiaigényre több mint száz településen Székelyföld Autonómiájának Napján - közölte az MTI-vel Izsák Balázs, a kezdeményező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke.



A szervezetnek eddig több mint száz település jelezte, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez, amelynek keretében össznemzeti imára is hívnak. A részt vevő települések melletti magaslatokon gyűjtött őrtüzeknél az SZNT kiáltványát is felolvassák.



A székelyföldi helységek mellett erdélyi és magyarországi települések is csatlakoznak az őrtűzgyújtáshoz, jelezve szolidaritásukat a székelyföldi autonómiaigénnyel.



Izsák Balázs emlékeztetett: 2015-ben gyújtottak először őrtüzeket azzal a céllal, hogy kijelöljék, láthatóvá tegyék Székelyföld határait, amelyek nagyjából nyelvi és kulturális határok is. A rá következő évben a helyi közösségek azt kérték, hogy Székelyföld-szerte gyúljanak ki a tüzek, azóta évente október utolsó vasárnapján megtartják Székelyföld Autonómiájának Napját.



Ez nagyjából egybeesik az SZNT megalakulásának évfordulójával, húsz éve, 2003. október 26-án jött létre.



Izsák Balázs emlékeztetett: az SZNT március 10-én Marosvásárhelyen évente megtartja a Székely Szabadság Napját, amikor a román kormány és törvényhozás, a nemzetközi közösségek felé közvetíti a székelyföldi autonómiaigényt. Az őrtűzgyújtásnak ezzel szemben "belső üzenete" van, a székely közösségeket igyekszik mozgósítani, megerősíteni és megőrizni az autonómiamozgalom számára - mondta.



Hangsúlyozta, ezek a "béke őrtüzei", az SZNT ugyanis a jog eszközével, békés úton akarja elérni Székelyföld autonómiáját. De benne van egyfajta szemrehányás is a nemzetközi közösség, az Európai Unió, az európai fórumok felé, mivel szerinte "méltatlanul kezelték" az SZNT által indított európai polgári kezdeményezést - tette hozzá.



Az SZNT elnöke szerint az európai intézményeknek világossá kellene tenniük, hogy másként viszonyulnak a békés törekvésekhez, mint az erőszakos megnyilvánulásokhoz, amelyek háborúkat idéznek elő. Emlékeztetett az Európa Tanács által elfogadott Gross-jelentésre, amely a konfliktusok megoldásának nevezi a területi autonómiát, és hozzátette, hogy volt, aki fenyegetésnek vette, amikor az SZNT erre hivatkozott.



"Nem fenyegetőzünk, kitartunk. Békés eszközökkel a jog útján haladunk. De fenyegetik a világot, a biztonságot azok az erők, hatalmak, fórumok, amelyek egy békés törekvést mellőznek" - mondta Izsák Balázs. Az SZNT elnöke szerint ez "súlyos üzenet", ezért is kell évente meggyújtani a béke őrtüzeit, és jelezni, hogy az SZNT törekvése a jog útját követi, és a közös imával a keresztény hitre épít, az egész világon békét szorgalmaz.