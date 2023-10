Magyarság

A nehéz gazdasági helyzet ellenére is folytatja Magyarország az erdélyi magyar közösségek támogatását

2023.10.27 16:30 MTI

Az orosz-ukrán háború és a nehéz gazdasági helyzet ellenére is az eddigi intenzitással folytatja Magyarország az erdélyi magyar közösségek támogatását, hiszen anélkül nincs nemzeti kormányzás, hogy a határon túli közösségeket ne segítenék - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn Kolozsváron.



Magyar Levente azt követően, hogy tárgyalt Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével, kiemelte, a magyar kormány alapvető hozzáállása, hogy mindig meghallgatja a helyi közösséget arról, mire lenne szükségük a szülőföldjükön való boldogulásukhoz.



Az elmúlt évek, különösen a 2022 előtti időszak sikertörténet volt, Magyarország ugyanis hathatós segítséget tudott nyújtani ahhoz, hogy megerősödjenek az erdélyi magyarok szülőföldön maradásának anyagi, gazdasági alapjai, és ezt szeretnék folytatni a jövőben is - jelentette ki az államtitkár az MTI-hez eljuttatott nyilatkozata szerint.



Magyar Levente a magyar-román kapcsolatokról azt mondta, fontos kétoldalú beruházásokat terveznek például a közúti közlekedés terén, amely Románia remélt mielőbbi schengeni csatlakozása fényében kiemelt jelentőséggel bír.



Továbbá infrastrukturális összeköttetésekről is tárgyalnak, úgy mint az M49-es autót, amely Budapestet Nyíregyházán keresztül Szatmárnémetivel fogja összekötni, és a harmadik nagy autópálya-csatlakozás a két ország között - tette hozzá az államtitkár.