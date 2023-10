Diplomácia

Kínai nagykövet: sikeres volt Orbán Viktor látogatása Kínában

A magyar kormányfő találkozott mások mellett Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Li Csiang miniszterelnökkel, továbbá kínai bankoknál és vállalatoknál is látogatást tett 2023.10.27 13:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sikeres és eredményes volt Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti látogatása Kínában, egyebek között azt mutatta, hogy a két fél között magasabb szintre emelkedett a kölcsönös politikai bizalom - jelentette ki Gong Tao, Kína magyarországi nagykövete pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten. A magyar kormányfő az Egy övezet, egy út kínai kezdeményezés csúcsszintű fórumán vett részt Pekingben, találkozott mások mellett Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Li Csiang miniszterelnökkel, továbbá kínai bankoknál és vállalatoknál is látogatást tett - utóbbiak közül a nagykövet kiemelte a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bankot, a Kínai Építési Bankot, technológiai vállalatokat és a BYD autógyártó céget. Gong Tao úgy fogalmazott, hogy a látogatás révén megerősödött a kétoldalú együttműködés mind az Egy övezet, egy út, mind pedig Magyarország keleti nyitási stratégiájának keretében, és egyértelmű volt a szándék ennek további fokozására. Úgy vélekedett, hogy a két fél együttműködése új típusú nemzetközi kapcsolatokra mutat példát, stratégiai partnerség alakult ki Magyarország és Kína között. Emlékeztetett arra, hogy a mostani látogatáson a magyar delegáció tíz területen is új együttműködési megállapodást írt alá a kínai kormányzattal. Hangoztatta, hogy az együttműködés további fokozására adnak lehetőséget azok a rendezvények, amelyeket a kínai-magyar diplomáciai kapcsolatfelvétel közelgő 75. évfordulója alkalmából tartanak. Az Egy övezet, egy út csúcsszintű konferenciáját - Hszi Csin-pinget idézve - a nagykövet szintén sikeresnek nevezte, kiemelve hogy azon 458 megállapodás született két- vagy többoldalú formában, illetve egészen konkrét beruházásokról. A konferencián 151 ország és 41 nemzetközi szervezet képviseltette magát, 20 állam- vagy kormányfő volt jelen, több mint 10 ezer regisztrált résztvevő volt, és a vállalkozói szférában közel 100 milliárd dollár értékben született megállapodás. A mostani tanácskozás témái a digitális gazdaság, az infrastrukturális összeköttetések és a környezetkímélő gazdaság köré összpontosultak. Minden résztvevő értésre adta, hogy kész elmélyíteni a jelenlegi együttműködést - szögezte le a nagykövet. A kezdeményezéshez kapcsolódó konkrét projektek közül Gong Tao kiemelte a kínai részvétellel megvalósuló Budapest-Belgrád gyorsvasútvonalat, amelynél megállapodtak, hogy kiépítése 2025-re befejeződik. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor a konferencián egyebek között arról beszélt: az összeköttetések és a kölcsönös tisztelet tudja elhozni a béke és a gazdasági fejlődés reményét. Hozzátette: Hszi Csin-ping is úgy ítélte meg, hogy az Egy övezet, egy út révén a nemzetközi közösség "új fejlődési útra lépett, amelyen minden ország együtt halad a modernizáció felé". Magyarország és Kína egyre szorosabbá váló kapcsolata lehetővé teszi a Kína és az Európai Unió, illetve Kína és a közép- és kelet-európai térség közti együttműködés előmozdítását is - mutatott rá Gong Tao.