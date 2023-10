Rendőrség

Elindult a rendőrségi karrierportál

Elindult a rendőrségi karrierportál: péntektől már online felületen is lehet jelentkezni a rendőrség állományába - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy mostantól a karrier.police.hu oldalon érhetőek el a rendőrség állásajánlatai, képzései és a munkakörök betöltéséhez tartozó alkalmassági feltételek.



A karrierportál kiválthatja a "papír jelentkezési lapok" kitöltését, egyszerűbbé téve a folyamatot, akár mobiltelefonról is - jegyezték meg, hozzátéve, hogy aki ragaszkodik a papíralapú jelentkezéshez, a dokumentumtárból letöltheti az ehhez szükséges egységcsomagokat.



Külön menüpontokban tüntetik fel azokat a témaköröket, amelyek rendszeresen felmerülnek kérdésként a toborzások alkalmával, és az érdeklődők részletekbe menően olvashatnak az alkalmasság feltételeiről, a választható képzésekről és a jelentkezés pontos folyamatáról is.



A portál általánosságban is bemutatja a rendőrség szervezetét, az életpályamodellt, valamint más hasznos információkkal is szolgál - tették hozzá.



Többek között egészségügyi, munkavédelmi, pénzügyi, informatikai, jogi területekre várják a jelentkezőket, de fegyveres biztonsági őröket és iskolaőröket is keresnek. "Az aktuális civil állásajánlatok térképen elhelyezve is megjelennek, hiszen a lakóhelytől számított távolság döntőnek bizonyulhat a jelentkezők szempontjából" - írták.