Orbán Viktor: újabb nemzeti konzultáció jöhet

Újabb nemzeti konzultációval erősítené meg az egységet a választók és az ország politikai vezetése között a miniszterelnök. 2023.10.27 08:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orbán Viktor erről a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának péntek reggel, a brüsszeli Közmédia Központban adott interjúban beszélt.



Mi most azt akarjuk, és ezt is fogom javasolni, hogy legyen egy újabb nemzeti konzultáció - fogalmazott a kormányfő. A nemzeti konzultáció egy jó eszköz, arra való, hogy feltegyük a nagyon komoly kérdéseket, most is van 10-11 komoly kérdés, és az embereknek adjunk lehetőséget arra, hogy elmondják a véleményüket - tette hozzá.



Kifejtette: a rendszeresen beérkező milliós válaszszám "létrehoz egy nagy támogatottságot a kormány mögött, és akkor a kormány magabiztosan és kellő erőpozícióból tárgyalhat Brüsszelben, akkor is, ha orkánszerű ellenszélben kell ezt tennie".

Változás kell Brüsszelben

Brüsszelben változásra van szükség, mert az Európai Uniónak most olyan vezetői vannak, akik nem tudják kezelni a megváltozott ukrajnai helyzetet és a migrációt - hangsúlyozta Orbán Viktor.



Hangsúlyozta: ezért is változást elérni a soron következő európai parlamenti választáson.



A kormányfő emlékeztett: az ukrajnai háború kitörésekor az EU terve az volt, hogy Ukrajna "kezdjen egy honvédő háborút", és adják ők a vérüket, az unió pedig a pénzt és a katonai eszközöket ehhez, mert reális esély van arra, hogy győznek a fronton. Amíg ez egy reális forgatókönyv, addig lehet beszélni arról, hogy pénzt adjunk ennek a stratégiai célnak az elérésére.



De ma már mindenki tudja, csak nem meri kimondani, hogy ez a stratégia megbukott - fogalmazott a miniszterelnök, kijelentve, "világos, hogy az ukránok a fronton nem fognak nyerni, az oroszok a fronton nem fognak veszíteni, és szó sincs arról, hogy az orosz elnök megbukna".



Ilyenkor azt kell mondani: az A terv megbukott, most csináljunk egy B tervet; ha van B terv, akkor beszéljünk arról, hogy az mibe kerül, és ezt a terhet hogyan osztjuk szét egymás között. Nem lehet fordítva - jelentette ki Orbán Viktor.

Visszadobták Brüsszel költségvetési javaslatát

A brüsszeli EU-csúcson kidolgozatlannak, komoly tárgyalásra alkalmatlannak kellett minősíteni Brüsszel költségvetési előterjesztését, "vissza is dobtuk, hogy a bizottság jöjjön elő egy komolyabb javaslattal, de nagy csata volt" - mondta Orbán Viktor.



A kormányfő a brüsszeli Közmédia Központban készített interjúban kiemelte: van egy hatályos költségvetés, amelyet három évvel ezelőtt fogadtak el, ez hétéves időtartamra szól. "Még a felénél sem vagyunk, és most jönnek a brüsszeli pénznyelők, és azt mondják, hogy adjunk még 100 milliárd eurót, a tagállamok ezt dobják össze" - fogalmazott.



Hangsúlyozta: a hivatkozás két fontos nagy kiadási tétel, az egyik, hogy adjanak még több pénzt Ukrajnának, a másik pedig, hogy adjanak pénzt a migráció kezelésére.



Ennek egy része a külső határ védelmére menne, "amiről még lehetne is beszélni", a másik fele pedig arra, hogy a bejutott migránsokat hogyan osztják szét egymás között, hogyan hoznak létre migránstáborokat, hogyan folytatják új pénzzel azt az elhibázott politikát, amelynek a következményeit Brüsszelben és más európai nagyvárosokban hétről hétre lehet látni - mondta Orbán Viktor. Hozzátette: a migránsokkal együtt behozták a terrort, a bűnözést és azokat a konfliktusokat, amelyek Európán kívül, innen több ezer kilométerre vannak jelen.

A migráció bűnözést és terrorizmust eredményez

Magyarország már 2015-ben azt mondta, hogy a migráció bűnözést, terrorizmust, kezelhetetlen politikai feszültségeket és rengeteg kiadást eredményez - emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnök.



Akkor "éppen csak meg nem feszítettek bennünket" - idézte fel a miniszterelnök a brüsszeli reakciókat. Úgy fogalmazott: a kerítés "vérvád" volt.



Ma már majdnem minden európai ország azt képviseli a migráció kérdésében, amit Magyarország képviselt 2015-ben - tette hozzá.



A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország kidolgozta a modellt, hogyan kell megvédeni az országot és a kontinenst. A migránsok kérelmét akkor kell elbírálni, amikor még kívül vannak Európán - hangsúlyozta.



Brüsszel ennek ellenére még mindig támadja az egyetlen sikeres határvédelmi modellt.

A zöld energia előnyeinek kihasználásához Kínával kell együttműködni

Ha azt akarjuk, hogy Magyarország a zöld energia előnyét kihasználja, és az energia tekintetében független legyen másoktól, akkor a kínai cégekkel és technológiával kell együttműködnie - jelentette ki a miniszterelnök.



Orbán Viktor a brüsszeli Közmédia Központban készített interjúban a világgazdaság előtt álló legnagyobb kérdésnek azt nevezte: kinek lesz meg az a képessége, hogy a megtermelt zöld energiát eltárolja, és akkor vegye elő, amikor arra szüksége van.



Hangsúlyozta: ebben Kína ma élen jár, és ha Magyarország jó időben, másokat megelőzően kapcsolódik be az új technológiába, akkor rövid idő alatt nagyon sokat tud a fejlődési hátrányából ledolgozni.



Arra is felhívta a figyelmet: Magyarországnak még a régi időkből megörökölt, kitüntetetten jó kapcsolata van Kínával, amit nem érdemes "elkótyavetyélni". Óriási lehetőség, ha ezt le tudjuk fordítani a gazdasági kapcsolatok nyelvére - tette hozzá a kormányfő.

A csok plusz komoly segítség a gyermeket vállaló családoknak az otthonteremtéshez

A csok plusz bevezetésével a gyermeket vállaló családok komoly segítséget kapnak az önálló otthon megteremtéséhez - jelentette ki a miniszterelnök.



Orbán Viktor a brüsszeli Közmédia Központban készített interjúban azt mondta: a kormány családpolitikai megfontolásai mélyén az az egyszerű összefüggés áll, hogy "ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő".



A kormány legfontosabb feladatának a miniszterelnök azt nevezte, hogy segítse az embereket abban, hogy vállalhassak gyerekeket. Hangsúlyozta, a kormánynak nem dolga, hogy meggyőzze, rábeszélje az embereket a gyermekvállalásra, "ezt a komcsi propagandát" nem szívesen látná. Ehelyett az a feladat, hogy a kormány segítsen, hogy az emberek ne ütközzenek olyan akadályba, ami visszatartja őket a gyermekvállalástól.



Közölte: egy éve dolgoznak a 2024. január 1-jével bevezetendő új támogatási formán, ami a régi városi csokot váltja, alkalmazkodva a megváltozott pénzügyi körülményekhez, és a szerdai kormányülésen jóvá is hagyták az előterjesztést.