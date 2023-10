Illegális bevándorlás

Kocsis Máté: titkosszolgálati jelentés készült a migráció terrorkockázatairól

Titkosszolgálati jelentés készült a migráció terrorkockázatairól - jelentette ki csütörtökön Ásotthalmon Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki a dokumentum nyilvánosságra hozatalát kezdeményezi.



A kormánypárti politikus szerint rendszeressé váltak az erőszakos és fegyveres támadások. Mindenkinek látnia kell, mi történik a migráció terén, milyen terrorkockázatok "leselkednek" Magyarországra és az egész kontinensre - tette hozzá.



Kiemelte: a migrációs nyomás fokozódásával a terrorkockázat is fokozódik. Mind a biztonsági határzár, mind pedig az itt szolgálatot teljesítő rendőrök és határvadászok terhelése nő - fűzte hozzá a frakcióvezető.



Kocsis Máté leszögezte, az Országgyűlésnek és a kormánynak is az az elsődleges felelőssége, hogy megóvja Magyarország minden polgárát, és készen állnak arra, hogy minden további intézkedést megtegyenek ennek érdekében.



Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az "egyre szervezettebb" embercsempész-hálózatokra hívta fel a figyelmet. Azt mondta, ezek idén eddig több mint egymilliárd euró (nagyjából 383 milliárd forint) bevételre tettek szert.



Úgy vélekedett, hogy minél szervezettebbek a hálózatok, annál nagyobb erővel próbálnak áttörni a határon a migránsok, és annál inkább megpróbálják "az EU nagyon laza jogi szabályozását kijátszani".



Az Európai Unió nem abban segít, hogy minél többen tudják védeni a déli határt, hanem azt szeretné, hogy ennél a húsz kilométeres, "legostromoltabb" szakasznál lehessen benyújtani az összes migrációs kérelem csaknem egyharmadát - fogalmazott az államtitkár.



Rétvári Bence hangsúlyozta, Magyarország óriási erőfeszítést tesz azért, hogy minél kevesebb terrorista jusson be Európába, az EU-tól azonban nem kap segítséget.



A határvédelem megerősítéséről szóló újságírói kérdésre az államtitkár azt válaszolta, fele-fele arányban szolgálnak rendőrök és határvadászok, megmagasították a kerítést, kamerákkal szerelték fel, és jövőre a mesterséges intelligenciát is be fogják vetni annak érdekében, hogy még jobban kiismerhetőek legyenek a migránsok útvonalai.



Sas Zoltán, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke azt mondta, a déli határszakaszra nehezedő rendkívül súlyos migrációs nyomás megoldása a szerb állammal együttműködve tud megvalósulni.



Hozzátette, olyan rendvédelmi együttműködést kell létrehozni, amely képes arra, hogy a határ másik oldalán is fel tudjanak lépni az illegális bevándorlást elősegítő bűnszervezetekkel szemben.