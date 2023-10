Izraeli-palesztin

Megszólalt a Gázába hurcolt magyar kislányok édesanyja

Magyar állampolgárságú túszai is vannak a Hamásznak. Egy izraeli-magyar állampolgárságú nő a Hetek című lapnak beszélt arról, hogy két lányát egy Gázához közeli kibucból hurcolták el. A nő drámai hangon beszélt arról, hogy mindent megtesz azért, hogy hazakerüljenek. A 8 éves Ella és a 14 éves Dafna az apjuknál voltak, a nő korábbi férjénél, amikor fegyveresek törtek be hozzájuk. A Külügyminisztérium azt közölte, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak az édesanyával. A gyerekek is magyar-izraeli kettős állampolgárok, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy kiszabadulhassanak.