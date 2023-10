EU-csúcs

Orbán Viktor Brüsszelben: aki a migrációt támogatja, az a terrorizmust is támogatja

Magyarország álláspontja világos: nem akar pénzt adni a migránsoknak, és nem akar pénzt adni Ukrajnának sem, legfeljebb egy nagyon alapos előterjesztés alapján. 2023.10.26 15:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország ellenzi a terrorizmust, ezért nem támogatja a migrációt sem, aki ugyanis a migrációt támogatja, az a terrorizmust is támogatja - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben.



Orbán Viktor a kétnapos EU-csúcsra érkezve reményét fejezte ki, hogy Brüsszelben is belátják: nyilvánvaló összefüggés van a terrorcselekmények és migráció között.



Közölte, az EU több pénzt akar beszedni a tagállamoktól, hogy odaadhassák a migrációval kapcsolatos befogadáspolitikára és az ukránoknak.



Kijelentette: Magyarország álláspontja világos: nem akar pénzt adni a migránsoknak, és nem akar pénzt adni Ukrajnának sem, legfeljebb egy nagyon alapos előterjesztés alapján. A jelenlegi előterjesztések mögül azonban hiányoznak a komoly szakmai és politikai érvek. Az, hogy "adjunk több pénzt, nem fog menni, ezt el fogjuk utasítani" - húzta alá.



Az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésre válaszolva a miniszterelnök közölte, Magyarországnak van béketerve, és minden kommunikációs csatornát nyitva kíván tartani Oroszországgal annak elfogadása reményében. Kijelentette: Magyarország az egyetlen ország, amely a minden európai érdekében álló béke mellett áll ki. Magyarországnak átlátható és nagyon egyértelmű békestratégiája van, és mindent meg akar tenni a béke elérése érdekében. Ezért úgy látja, minden lehetséges kommunikációs csatornát nyitva kell tartani az oroszokkal, különben nincs esély a békére.



Az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban azt mondta: Magyarország kiáll Izrael azon joga mellett, hogy megvédje magát és biztosítsa, hogy az október 7-én elkövetett terrortámadáshoz hasonló soha többé ne fordulhasson elő a Hamász iszlamista terrorszervezet részéről Izrael Állam ellen. Kijelentette továbbá: szükség van a humanitárius segítségnyújtás biztosítására.



Magyar és európai álláspont szerint is két ország, Izrael és Egyiptom helyezkedik el a Földközi-tenger térségében, amelyek közül ha bármelyik instabillá válik, a térségből azonnal migrációs hullámok indulhatnak el Európa felé. Ennek elkerülésére stabilizálni kell ezen országokat, a régió stabilitása ugyanis az európaiak érdeke - húzta alá a miniszerelnök.



Kérdésre válaszolva a kormányfő reményét fejezte ki, hogy a csúcstalálkozón elfogadni tervezett zárónyilatkozatban a tagállami vezetők tagjelölti státuszt biztosítanak Georgia számára.