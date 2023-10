Média

NMHH: bírságot szabott ki a médiatanács az ATV Spirit és a Best FM médiaszolgáltatóira

Bírságot szabott ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa az ATV Spirit és a Best FM médiaszolgáltatóira, emellett a testület a román társhatósághoz fordult a Mozi+ televízió egyik kora este sugárzott műsora miatt - közölte az NMHH kommunikációs igazgatósága az MTI-vel csütörtökön.



Az ATV Spirit médiaszolgáltatójával szemben két jogsértés miatt is eljárás indult. A hatósági vizsgálat során kiderült, hogy az országos vételkörzetű kereskedelmi tévécsatorna április 14. és 20. között öt napon is alulteljesítette a hatósági határozatban meghatározott, napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőt - tudatták a közleményben. Hozzáfűzték: a szolgáltató ellen burkolt kereskedelmi közlemény közzététele miatt is eljárás indult az április 14-én kora reggel sugárzott Hazahúzó című műsorszám miatt, mivel annak két szegmense is reklámértékű információkat, a bemutatott szolgáltatások igénybevételét előmozdító tájékoztatást tartalmazott.



A médiatanács a két jogsértés miatt összesen 150 ezer forint bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóra, emellett a jogsértések ismételtsége miatt a vezető tisztségviselőnek további 50 ezer forintot kell fizetnie.



Az Eger 100,7 MHz-en sugárzó Best FM helyi vételkörzetű kereskedelmi rádió július 22. és 28. közötti adáshetének vizsgálata során megállapították, hogy a rádió szolgáltatója nem teljesítette a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek arányára vonatkozó vállalását, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya is alulmaradt a hatósági szerződésben rögzítettekhez képest. Ezenfelül a szöveges tartalom aránya is kevesebbnek bizonyult a vállaltnál. Az ismételt jogsértésre való tekintettel a médiatanács 110 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte a szolgáltatót, annak vezető tisztségviselőjére pedig 50 ezer forint bírságot szabott ki - közölték.



Beszámoltak arról, hogy bejelentés alapján vizsgálta a médiatanács a román joghatóság alá tartozó Mozi+ csatornán szeptember 4-én este hét órai kezdettel sugárzott Rambo V. - Utolsó vér című műsorszámot. A szolgáltató "12"-es korhatárjelöléssel és "A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott!" felhívással tette közzé a műsorszámot, a hatósági ellenőrzés alapján azonban a filmet a felnőtt témák ábrázolása, agressziótartalma és realisztikus erőszakábrázolása miatt "18 éven aluliaknak nem ajánlott" megjelöléssel és ennek megfelelő idősávban, 22 óra és hajnali 5 óra között kellett volna műsorra tűzni.



A hatóság értesítette a román társhatóságot a vélelmezett jogsértésről, egyúttal felkérte a szükséges intézkedések megtételére - jelezték.