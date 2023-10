Ellátás

DK: a kormány nem fizeti meg a rendőröket és a tűzoltókat

A Demokratikus Koalíció (DK) szerint azért nincs elég rendőr és tűzoltó, mert a kormány nem fizeti meg őket. 2023.10.21 22:30 MTI

Dobrev Klára DK-s európai parlamenti (EP-) képviselő egy pénteki, online is közvetített veszprémi rendezvényen azt mondta, a költségvetésben van pénz a tanárok, ápolók, rendőrök és tűzoltók fizetésének emelésére, de kell a pénz máshová, "a jachtokra, Hatvanpusztára, a család aprajához-nagyjához".



Az ellenzéki politikus úgy vélekedett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az egész politikáját "az olcsóságra, Magyarország olcsóvá tételére" építette. Úgy lehet olcsóvá tenni a magyar munkaerőt, hogy azokat nem fizetik meg, akiket a kormánynak kellene megfizetnie - fűzte hozzá.



Úgy fogalmazott: a kabinet "a biztonságunkat teszi kockára" azzal, hogy nincs elég rendőr, mert a kormány nem fizeti meg őket tisztességesen.



Hangsúlyozta, hogy egy szociáldemokrata kormány "látható és cselekvő" rendőrséget akar, azért, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat.



Kitért arra: nemcsak felhatalmazni, hanem bátorítani kell a rendőrséget arra, hogy akik korrupciós bűncselekményekkel "a közös pénzünkből ellopnak hatalmas vagyonokat", azokat "bilincsben, vezetőszáron kell elvezetni".



Véleménye szerint ha meg akarják változtatni a rendőrségről kialakult képet, és meg akarják erősíteni az "emberek rendőrségét", akkor meg kell erősíteni az "emberek rendőrét", a körzeti megbízottakat.



Dobrev Klára kijelentette, hogy a tűzoltóknak vissza kell adni a nevét, "hívjuk őket tűzoltóknak". Kifogásolta, hogy a magyar tűzoltók sok helyen Nyugat-Európában "levetett" ruhát hordanak, a tűzoltólaktanyák pedig penészesek, gombásak és hidegek.



Szólt arról is, hogy a következő hetekben, hónapokban, lehet, hogy években is egy sokkal veszélyesebb világban "fogunk élni". Fel kell készülni arra, hogy számtalan erőszakos cselekmény veszélyeztetheti "az életünket Európában és adott esetben itthon is" - mondta, hozzáfűzve: különösen fontos, hogy erős és cselekvőképes állam erős és cselekvőképes rendőrsége "vigyázza a biztonságunkat".



A határvédelem témájára áttérve úgy fogalmazott, hogy a "magyar miniszterelnök kienged a börtönből 1386 (...) illegális migrációt elősegítő bűnözőt, embercsempészt, szervezett bandák tagját". Dobrev Klára kijelentette: bűnözőkről beszélünk, akiket azért engedett szabadon a kormány, hogy "ezzel is nagyobb perpatvart csináljon egész Európában". Ehhez kapcsolódva leszögezte, ha túlzsúfoltak a börtönök, akkor "börtönt építünk és nem bűnözőt engedünk ki".



Az EP-képviselő annak a véleményének is hangot adott, hogy a határőrizetet nem lehet képzettség nélküli emberekre bízni, ezért vissza kell állítani a határőrséget. Önálló határőrségre, felkészült, tapasztalt, képzett emberekre van szükség - mondta Dobrev Klára.