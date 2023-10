EU

Navracsics megszólalt az uniós források érkezéséről

Abban bízunk, hogy az Európai Bizottsággal olyan megállapodást tudunk kidolgozni, amely mind a két fél számára megfelelő - mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter Brüsszelben az MTI-nek.



Szándékunk továbbra is az, hogy a lehető legrövidebb időn belül eredményesen záruljanak le a tárgyalások, ezért növeltük az intenzitását ezeknek a konzultációknak és megbeszéléseknek - tette hozzá.



A tárcavezető az uniós források felszabadításával kapcsolatos intézkedések végrehajtási folyamatával kapcsolatban tárgyalt Didier Reynders jogérvényesülésért és Johannes Hahn költségvetésért felelős biztossal.



Mint mondta, alapvetően a kondicionalitási eljárásról, az úgynevezett szupermérföldkövekről volt szó, és a tárgyalások az igazságügy mellett más területeket is érintettek. Hozzátette: "önjelölt határidők vannak, de szeretném, ha november végére megállapodhatnánk."



Mint mondta, a megbeszélések jól haladnak az Erasmus ügyében és az alapítványi fenntartásban működő egyetemek kérdésében is, "a felek javaslatai már nagyon közel állnak egymáshoz".



Azzal kapcsolatban, hogy a Financial Times üzleti napilap nemrég arról írt: a bizottság alkut köthet a magyar kormánnyal azzal a feltétellel, hogy Magyarország támogatja az uniós költségvetés növelését és az Ukrajnának nyújtott újabb pénzügyi támogatást, a miniszter kijelentette: "Mi erről nem tudunk, de mi nagyon szeretnénk befejezni a tárgyalásokat minél korábban, hiszen mi eddig tartottuk is a menetrendet."



Arra az újságírói kérdésre, miszerint Donald Tusk lengyel miniszterelnök-jelölt a választási kampányban úgy nyilatkozott: ha ő lesz a kormányfő, akkor Lengyelország megkapja a visszatartott uniós forrásokat, Navracsics Tibor kifejtette: "Ha ez valóban csak attól függ, hogy ki a miniszterelnök, vagy milyen kormánya van az országnak, akkor ez azt jelenti, hogy a bizottság alapvetően politikai alapon tesz különbséget bizonyos tagországok közt, és ez nem egyeztethető össze szerintem az uniós testület küldetésével."