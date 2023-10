Média

NMHH: bírságot szabott ki rádiókra a Médiatanács

Bírságot szabott ki rádiókra a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



A közleményben azt írták: a Kossuth rádió Vendég a háznál című műsorszámának június 23-án sugárzott Válasz-utak című szegmensét állampolgári bejelentés nyomán vizsgálta a Médiatanács. A testület megállapítása szerint a korhatárra tekintet nélkül sugárzott műsorban elhangzottak káros hatással lehettek a hat éven aluli hallgatókra, ezért a nem megfelelő korhatár-besorolás miatt a műsor szolgáltatójára, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-re 100 ezer forint bírságot szabtak ki.



A Szekszárd 105,1 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű Rádió Antritt július 14. és 20. között sugárzott műsorainak hatósági ellenőrzése során a Médiatanács több hiányosságot is feltárt. A közszolgálati célokat szolgáló, a helyi közélettel foglalkozó műsorszámok és a szöveg aránya a vizsgált adáshét minden napján és heti szinten is a szerződésben vállalt értékek alatt maradt. A Médiatanács ezért 40 ezer forint bírságot rótt ki a rádiócsatorna szolgáltatójára.



A radiocafé néven a Budapest 98,0 MHz-en sugárzó közösségi rádió június 12. és 18. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során is több hiányosságot tártak fel: a szolgáltató a vizsgált adáshét valamennyi napján és heti szinten is alulteljesítette a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok arányára vonatkozó szerződéses vállalásait. Előírás szerint a heti műsoridő legalább kétharmadát közszolgálati műsorszámokkal kellett volna kitölteni, de a vizsgált héten ez sem teljesült. A Médiatanács ezért 30 ezer forint bírsággal sújtotta a közösségi rádió szolgáltatóját - közölte az NMHH.