NMHH: tízből négy magyar online filmekkel és sorozatokkal kapcsolódik ki

A szabadidő eltöltésének egyre népszerűbb formája az online film- és sorozatnézés: a nethasználó magyarok közül tízből négyen így kapcsolódnak ki hetente egy egész estés filmnek és egy rövidebb sorozatrésznek megfelelő időtartam erejéig - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága szerdán az MTI-vel.



A felhasználók száma és az egy főre jutó, weblapon vagy applikáción töltött idő hossza alapján három nemzetközi (Disney+, HBO Max, Netflix) és két magyar streamingszolgáltató (RTL Most, TV2 Play), valamint két magyar videómegosztó (Jobbmintatv.online, Videa.hu) tartalomfogyasztási értékeit vizsgálta az NMHH április és június között - áll a közleményben.



Az eredmények azt mutatják, hogy a hét médiumot heti szinten mintegy 2,63 millióan keresik fel, havi szinten pedig az internetezők több mint fele, 4,16 millió ember - írták.



Emellett az oldalakon és applikációkon eltöltött idő hossza is számottevő: hetente két és fél órát, egy hónap leforgása alatt pedig közel hét órát szentelnek az emberek filmnézésnek.



Ezek az adatok csak azoknak a magyaroknak a tartalomfogyasztását mutatják, akik mobilról, tabletről vagy éppen számítógépről követik figyelemmel a filmalkotásokat. Hozzájuk csatlakoznak még azok, akik például okostelevíziót használnak, ami minden bizonnyal tovább emeli mind a felhasználók számát, mind a filmnézéssel töltött idő hosszát - tették hozzá.



Úgy folytatták, hogy Magyarországon egyértelműen a Netflix és a Videa a legnépszerűbb, mindegyikük egymillió látogatóval büszkélkedhet, utánuk következik a sorban az HBO Max és a Disney+, melyeket külön-külön félmillióan keresnek fel, míg a Jobbmintatv.online oldalát csaknem 300 ezren tekintik meg hetente.



A lista végén a két nagy kereskedelmi televízió szolgáltatása található: áprilisban a TV2 Play-hez még több mint 300 ezren csatlakoztak, majd a nézőszám meredek esésbe kezdett, és a nyár elején már csak körülbelül százezren voltak kíváncsiak rá. Az RTL Most kínálatát átlagosan 145 ezren választották hetente - jelezték.



Összességében egy átlagos hét leforgása alatt a legfiatalabb korcsoport (16-29 évesek) közel fele (46,3 százaléka, vagyis 735 ezer fő), a 30-59 év közöttiek kétötöde (39,7 százaléka, vagyis 1,5 millió fő), míg a 60-75 évesek kicsivel kevesebb mint harmada (32,2 százaléka, vagyis 357 ezer fő) kereste fel a vizsgált hét oldalt vagy a hozzájuk tartozó applikációk egyikét.



A legfiatalabb felhasználók átlagosan több időt töltöttek a szórakozás ezen formájával, mint idősebb társaik, közel heti két óra negyven percet. Kiemelésre érdemes, hogy a Disney+ és a Netflix is elsősorban a 30 év alattiaknál volt igazán népszerű - tették hozzá.

Azt írták, az internetes tartalmak fogyasztásának trendje, miszerint inkább mobiltelefonon és tableten keresztül neteznek többet a magyarok, a film- és sorozatnézés terén is meghatározó jelenség.



Egy átlagos hetet tekintve, a vizsgált időszakban - az HBO Max szolgáltatásait igénybe vevők kivételével - az összes megfigyelt médiumot legalább közel másfélszer annyian látogatták meg mobilról vagy tabletről, mint asztali számítógépről vagy laptopról.



Bár igaz, hogy mobilról, "okostelefonról többen keresik fel a vizsgált hét médium oldalait és applikációit, mégis az egy átlagos felhasználó által eltöltött idő alapján azt mondhatjuk, hogy a nagyobb kijelző és a kényelem elsődleges szempont, hiszen a PC-ről internetezők hetente több időt töltenek el a képernyő előtt, mint a mobilos társaik" - fogalmaztak.