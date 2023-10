Honvédelem

HM: a kormány benyújtotta a csádi katonai misszió indítására vonatkozó javaslatot az Országgyűlésnek

A misszió célja Csád stabilitásának, ezáltal Európa és Magyarország biztonságának erősítése, az Afrika felől fenyegető újabb migrációs hullámok fékezése. 2023.10.18 09:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány nevében a Honvédelmi Minisztérium (HM) benyújtotta az Országgyűlésnek a csádi katonai misszió indítására vonatkozó javaslatát - közölte a tárca szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a csádi elnök meghívására tervezett misszió célja Csád stabilitásának, ezáltal Európa és Magyarország biztonságának erősítése, az Afrika felől fenyegető újabb migrációs hullámok fékezése.



A magyar katonák jelenléte erősíti a terrorizmus elleni küzdelmet, valamint segítik a Hungary Helps Programban zajló humanitárius segítségnyújtás és helyi fejlesztések zavartalanságát - tették hozzá.



A csádi katonai misszió bejelentésekor Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter úgy fogalmazott: "a veszélyek korát éljük. Már két súlyos fegyveres konfliktus is zajlik, és milliószámra özönlenek a migránsok Európába Afrikából és a Közel-Keletről." Hangsúlyozta, hogy Magyarország kész további feladatokat vállalni Európa és Magyarország biztonságának megerősítéséért - áll a közleményben.



A miniszter rámutatott: a brüsszeli bevándorláspárti politika nagy bajt hozott Európára, a bevándorlók tömege biztonsági kockázattal és terrorizmussal fenyegeti Európát.



Hozzátette: erre az izraeli-gázai események és a brüsszeli terrortámadás európai következményei is figyelmeztetnek, a bevándorlókkal együtt a közel-keleti konfliktusok Európa nagyvárosaiban is megjelentek, erőszakos tüntetések indultak.



"Magyarország továbbra is a béke megőrzését, a migráció megállítását és a határok védelmét tartja az első számú feladatnak" - fogalmazott a közlemény szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



A miniszter kiemelte: a katonai misszió indítása azért fontos, mert a Száhel-övezetben lévő Csádnak kulcsszerepe van az afrikai migráció megfékezésében. Amennyiben Csád instabillá válik, akkor teljesen átszakadhat a migrációs gát Európa felé - írták.



A miniszter azt mondta: mivel álláspontjuk szerint nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget oda kell vinni, ahol arra szükség van, a magyar kormány úgy döntött, hogy komplex támogatást nyújt az országnak; az elmúlt hetekben a Hungary Helps Program keretében humanitárius és fejlesztési központ nyitását készítette elő, illetve több héten át orvos- és humanitárius misszió segítette a helyiek ellátását.



Kiemelte, a mostani határozati javaslat benyújtásával a kormány arra tesz javaslatot, hogy 2024 tavaszán egy legfeljebb 200 fős katonai missziót is indítson Csádba annak érdekében, hogy megfékezzük a migrációt, segítsük a terrorizmus elleni küzdelmet, és támogassuk a humanitárius segítségnyújtást.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a tervezett magyar katonai misszió katonaszakmai szempontból is jelentősnek számít, mivel a térségben jelen lévő más nemzetekkel együttműködésben, de önálló magyar szerepvállalásként indulhat el - közölte a HM.