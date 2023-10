Orbán Viktor az orosz elnökkel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden kétoldalú tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével Pekingben - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



A két vezető egyeztetett a magyar-orosz együttműködésről a gáz- és olajszállítások valamint a nukleáris energia területén.



Orbán Viktor a megbeszélésen a béke fontosságát hangsúlyozta.



Kifejtette: az egész kontinens, így Magyarország számára is kulcsfontosságú, hogy legyen vége a menekültáradatnak, a szankcióknak és a harcoknak - ismertette a közleményben Havasi Bertalan.

Putin held talks with Hungarian Prime Minister Orban in Beijing. He emphasized that he aims to maintain and develop relations with Hungary while taking into account each other's interest.



Orban said that he is is also interested in maintaining relations, also economically, as... pic.twitter.com/KrR5zjablz