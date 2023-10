Fejlesztés

Rétvári Bence: bővült az egészségügyre fordított forrás

Az egészségügyre fordított forrás folyamatosan nőtt az elmúlt években, az egészségügyi kasszában ma kétezer milliárd forinttal több pénz van, mint amennyi 2010-ben volt - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Baján kedden.



Rétvári Bence a Bajai Szent Rókus Kórház megújult gasztroenterológiai részlegének, valamint új diagnosztikai rendelőjének és eszközeinek átadóján hangsúlyozta: a több forrásnak köszönhető, hogy a gyógyítás, a betegségek korai felismerése és megelőzése mellett jut pénz fejlesztésekre, béremelésekre is.



Az orvosok bérét a nagyarányú emelés kétszeresre, 2,5-szeresre növelte, ezekhez igyekeznek igazítani a szakdolgozói béreket - jegyezte meg az államtitkár.



Hozzátette, a lépés első üteme idén nyáron megtörtént, a második jövő márciusban lesz, a szakdolgozók és más egészségügyi dolgozók béremelésére idén 50 milliárd forintot költenek.



Rétvári Bence az egészségügyi fejlesztésekről elmondta, 2010 óta 54 rendelőintézet újult meg és 23 új épült Magyarországon azért, hogy az ellátás minél közelebb legyen a lakossághoz.



Az államtitkár kitért arra is, hogy nő a magyar emberek egészségben eltöltött éveinek száma, az Eurostat adatai szerint amíg ezen a téren Magyarország 2010-ben még csak 5, ma már 13 országot előz meg az Európai Unióban.



E komoly előrelépésben szerepe van az egészségügyi fejlesztéseknek, az egészségesebb étkezésnek, a mindennapos iskolai testnevelésórának, a chipsadónak és más intézkedéseknek is - fűzte hozzá.



Rétvári Bence közölte, a bajai kórház fejlesztéseire 6,6 milliárd forint "érkezett" 2010 óta, de a környező településeken is számos egészségház, rendelő újult meg "sok tízmillió forintból".



Zsigó Róbert, a térség fideszes országgyűlési képviselője a bajai kórház elmúlt években megvalósult beruházásairól szólva kiemelte, a gyógyítás modern, többszintes épületben zajlik, emellett megtörtént a pszichiátria, a sürgősségi osztály, az orvoslakások és a nővérszálló rekonstrukciója is.



"Fontos az is, hogy új ágyneműk érkeztek minden betegágyhoz és megkezdődött a padok cseréje a várótermekben" - jelezte.



Tóth Gábor, a bajai kórház főigazgatója a kedden átadott, mintegy 295 millió forintos beruházásról elmondta: az elmúlt másfél évben teljes körű felújításon estek át a gasztrológiai rendelés helyiségei, a részleg eszközparkja a legkorszerűbb technológiát képviselő új, részletgazdag képalkotást biztosító, a korábbinál pontosabb diagnózis felállítására lehetőséget adó endoszkóptoronnyal és két mosó-fertőtlenítő berendezéssel bővült.

A projekt részeként modernizálták a képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat: új rendelőt alakítottak ki, és beszereztek egy úgynevezett SPECT-izotópkészüléket, amely kisebb sugárterheléssel sokkal jobb minőségű, részletesebb felvételeket készít, tovább emelve az intézményben az izotópdiagnosztikai ellátás színvonalát - tette hozzá.



A beruházásról szóló sajtóanyagban szerepel, hogy a kórház azt várja, a fejlesztés eredményeként gyorsabbak lesznek a vizsgálatok, nő a betegbiztonság, javul a betegek komfortérzete.