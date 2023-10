Jótékonyság

Idén is elindul az UNICEF Magyarország Rajtad áll a jövőd! elnevezésű programja

A programban a fiatalok idén is a lelki egészség, az oktatás, a részvételiség és a környezetvédelem témakörében nyújthatták be pályázatukat. 2023.10.17 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Immáron ötödik alkalommal indítja el Rajtad áll a jövőd! elnevezésű programját a UNICEF Magyarország, lehetővé téve, hogy a 14-22 éves magyarországi fiatalok aktívan részt vegyenek a különböző, őket érintő társadalmi problémák feltárásában és a megoldások kidolgozásában.



A szervezet az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta, a Generation Unlimited című nemzetközi kezdeményezés részeként a Rajtad áll a jövőd! elnevezésű programban a fiatalok idén is a lelki egészség, az oktatás, a részvételiség és a környezetvédelem témakörében nyújthatták be pályázatukat.



Hozzátették: a pályázatok benyújtását megelőzően 225 diáknak szerveztek problémafeltáró kreatív foglalkozásokat tíz oktatási intézményben, hogy közösen tárják fel azokat a nehézségeket, amelyek közvetlen környezetükben jelen vannak. A beérkezett pályamunkák rávilágítanak arra, hogy a részt vevő fiatalokat jelenleg a lelki egészség témaköre foglalkoztatja leginkább - írták.



A beérkezett 20 pályamunka elbírálását követően a kiválasztott 10 csapat október végén folyamatos szakértői támogatás mellett kezdheti meg a megoldások kidolgozását.



Közölték azt is, a programba idén tíz olyan településen működő szakképzési intézmény és technikum is jelentkezett, amelyek korábban nem vettek részt a kezdeményezésben, így a Budapest III. és XIV. kerületében, Cegléden, Tokajban, Sátoraljaújhelyen, Szegeden, Komlón és Sellyén működő szakképző iskolákban tanuló fiatalok pályázhattak a négy kategóriához kapcsolódó ötleteikkel.



Az UNICEF Magyarország kifejezett célja, hogy az ország összes vármegyéjébe eljuttassa a programot és ezzel minél több fiatal számára megnyissa a lehetőséget arra, hogy aktív résztvevője és egyben katalizátora legyen az őt érintő társadalmi problémák megoldásának - írták.



Felidézték: a 2018-ban indított, Egy generáció korlátok nélkül (Generation Unlimited) elnevezésű nemzetközi, átfogó program biztosítja, hogy a fiatalok világszerte megfelelő oktatásban és képzésben részesülhessenek és később könnyen megtalálhassák helyüket a munka világában. A Rajtad áll a jövőd! programmal a gyermekvédelmi szervezet itthon is aktív részvételre sarkallja a magyar fiatalokat, lehetőséget teremt az őket érintő kérdésekben való megnyilvánulásra, döntések meghozatalára, a tanulási környezetük fejlesztésére, a társadalmi felelősségvállalás erősítésére, a helyi diákközösség megszervezésére, és nem utolsó sorban eszközöket és szakmai támogatást biztosít a közös alkotáshoz, hogy együtt keressék meg a legjobb megoldást az őket személyesen érintő társadalmi problémákra.