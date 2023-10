Egészségügy

Mentők: egyre több embert sikerül megmenteni

A mentőknek az elmúlt évben 745 embert sikerült közterületen újraéleszteniük, amihez hozzájárult a helyszínen tartózkodó járókelők lélekjelenléte és a SzívCity közösségi újraélesztő applikáció használata - közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hétfőn az MTI-vel.



Az újraélesztés nemzetközi napján küldött közleményükben azt írták: mindez a 2144 utcai, megkezdett újraélesztésből több mint 30 százalékos sikerarányt (az előző évihez képest is mérhető növekedést) jelent, ami nemzetközi összehasonlításban is magas értéknek számít.



Kiemelték: az életmentés sikerének legfontosabb feltétele a gyorsan megkezdett mellkaskompresszió, valamint a defibrillátor lehető leghamarabb történő alkalmazása.



Az újraélesztés módszerét a mentők rendszeres "Hősképzésein" bárki elsajátíthatja - tették hozzá.



A mentőszolgálat október 16-án, az újraélesztés nemzetközi napján is várja az érdeklődőket egy ingyenes életmentőképzésre a vármegyeszékhelyi mentőállomásain.



A mentők köszönetet mondanak azoknak az elsősegélynyújtóknak, akik a legnehezebb helyzetekben is mertek és tudtak cselekedni - olvasható a közleményben.