Izraeli-palesztin

Drámai videó: élő bejelentkezés közben menekült az óvóhelyre a magyar riporter

Az Egyenes Beszéd október 13-i műsorába Novák András a Gázai övezettől 30 kilométerre található Asdódból jelentkezett be, és arról számolt be, hogy Izraelt aznap két irányból is lőtték, Libanon felől a Hezbollah, a Gázai övezetből a Hamász.



Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a térség felett egymillió szórólapot szórtak szét, amelyben arra szólították fel a lakosságot, hogy 24 órán belül hagyják el a területet, húzódjanak a Gáza folyótól délre, eközben maradásra biztatta a Hamász a civileket - közölte az ATV-vel. Megemlítette, az ENSZ attól tart, hogy humanitárius katasztrófa fenyegeti az övezetet. A riporter diplomáciai forrásból azt is megtudta, hogy magyarok is vannak a Gázai övezet déli részén, elsősorban olyanok, akik ideházasodtak.



Novák András ezután tért rá arra, hogy egész nap folyamatosan szóltak a légvédelmi szirénák Izraelben, és hogy 30 perccel korábban a Hezbollah északon rakétákat lőtt ki, többek között feléjük is.



Nem sokkal később, a tudósítás közben ismét megszólaltak a szirénák.



Erre Novák András azonnal az óvóhelyre sietett, ahol többnapi víz, élelem és gyógyszerek vannak kikészítve. A riporter, miután bezárta maga mögött a vasajtót, elmondta, hogy a riadót követően nagyjából két perc múlva lehet számítani becsapódásra. A péntek este közzétett videóból kiderült, hogy a légicsapás végül elkerülte a bázisát.