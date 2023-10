Diplomácia

Orbán Viktor: Magyarország továbbra is nagy reményeket fűz az együttműködéshez Kínával

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Magyarországban Kínának továbbra is jó barátja létezik Közép-Európában, az együttműködéshez Budapest nagy reményeket fűz - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Pekingben, Li Csiang kínai kormányfővel folytatott találkozóján.



Emlékeztetett arra, hogy most lesz a 75. évfordulója a két ország közti kapcsolatok felvételének.



Azt hangoztatta, hogy a korábbi miniszterelnökökkel is eredményes együttműködést alakítottak ki és személyes barátságot is.



Hozzátette, hogy a politikai barátságnak van egy mélyebb, kulturális alapja is.



Nem véletlen, hogy a szovjet blokkban Magyarország ismerte el elsőként Kínát, és az egyetlen olyan közép-európai állam, amely a kezdetektől fogva következetesen kitartott az "egy Kína"-elv mellett - fogalmazott a miniszterelnök.



Kitért arra is, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök még 2009-ben fogadta őt először, amikor Hszi még alelnök volt, Orbán Viktor pedig az ellenzéket vezette. Most kedden ismét tárgyalnak, és ez már a hetedik találkozójuk lesz, ami "szintén jól mutatja a két nép közti barátságot".



"Mindent meg fogok tenni azért, hogy az elődeink példájához méltó külpolitikát folytassunk Kína irányába" - szögezte le Orbán Viktor.



Li Csiang kijelentette: a két országot szoros barátság köti össze, ez is elősegítette a kétoldalú viszony fejlődését a legmagasabb szinten. Azt mondta, hogy a magyar-kínai kapcsolatok az eddigi legjobb időszakukat érték el, újfajta nemzetközi kapcsolat jött létre.



A megbeszélés után a miniszterelnökök jelenlétében több kormányközi megállapodást írtak alá, köztük a kínai kezdeményezésű Egy övezet, egy út kezdeményezés kiemelt kétoldalú projektjeit, az oktatási, valamint az ipari és befektetési együttműködési programot, továbbá megállapodást a gazdaság- és a technológiafejlesztésről, a digitális gazdaságról és a klímavédelem területén.



Orbán Viktor miniszterelnök kedden és szerdán részt vesz majd az Egy övezet, egy út fórum harmadik csúcstalálkozóján. Felszólalt az előző két csúcstalálkozón is, 2017-ben, valamint 2019-ben.



Kína Magyarország kilencedik legjelentősebb kereskedelmi partnere, idén ismét hazánk legnagyobb külföldi közvetlen befektetője.