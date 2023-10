Izraeli-palesztin

Szijjártó: 62 emberrel a fedélzetén elhagyta az izraeli légteret a Magyar Légierő második gépe is

Az Izraelben zajló fegyveres konfliktus kitörése óta 0-24 órás munkarendben dolgoztak azért, hogy a veszélyben lévő magyar emberek mindegyikét hazajuttassuk. 2023.10.14 06:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Összesen 62 emberrel, ebből 46 magyar állampolgárral a fedélzetén ezekben a percekben sikeresen elhagyta az izraeli légteret a Magyar Légierő második gépe is. "Honvédségünk így összesen ötször repült be állampolgárainkért a konfliktuszónába annak érdekében, hogy mindenkit biztonságban hazahozzunk" - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken késő este a Facebook oldalán.



"A Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium közös mentőakcióinak, valamint a nagykövetségeink összehangolt munkájának köszönhetően összesen 547 állampolgárunknak segítettünk hazajutni minden lehetséges módon és eszközzel" - fogalmazott a bejegyzésben Szijjártó Péter.



"Az Izraelben zajló fegyveres konfliktus kitörése óta 0-24 órás munkarendben dolgoztunk azért, hogy a veszélyben lévő magyar emberek mindegyikét hazajuttassuk. Ez a szám mostanra eléri az 547-et, de a kollégáink továbbra is kiemelt figyelemmel követik az eseményeket készen a segítségnyújtásra" - olvasható a miniszter bejegyzésében.